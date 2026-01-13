Más alumnos que aulas: las escuelas técnicas de San Juan registran una demanda histórica

Las escuelas técnicas de San Juan atraviesan uno de los momentos de mayor demanda de los últimos años. El crecimiento sostenido en las solicitudes de ingreso supera ampliamente la capacidad instalada de los establecimientos y se convierte en el principal rasgo del escenario actual, incluso en un contexto de incertidumbre por el financiamiento nacional.

Más inscriptos que vacantes: el dato central

El incremento en la cantidad de aspirantes es hoy el indicador más contundente del interés por la educación técnica. Según explicó Rodolfo Navas, director de Educación Técnica de San Juan, la matrícula registra niveles inéditos. “Se ha aumentado muchísimo el pedido”, señaló, y ejemplificó que en escuelas con capacidad para 200 alumnos se recibieron más de 1.000 solicitudes de ingreso.

Este fenómeno se repite en distintos puntos de la provincia y en escuelas con diversas orientaciones, lo que evidencia que el atractivo de la formación técnica no se limita a una especialidad puntual sino al modelo educativo en su conjunto.

Aunque algunas orientaciones concentran mayor visibilidad, como las vinculadas a energías renovables en la EPET 5 y la EPET 7, la presión sobre las vacantes se extiende a todo el sistema. Escuelas técnicas con perfil minero, industrial o electromecánico también registran niveles de inscripción que superan largamente su capacidad.

“Todas las escuelas técnicas están teniendo mucha cantidad de solicitudes de inscripción”, indicó Navas, quien aclaró que la imposibilidad de responder a toda la demanda no está vinculada a la falta de interés, sino a límites físicos concretos.

Capacidad edilicia como principal cuello de botella

El fuerte crecimiento de la demanda dejó expuesta una restricción central: la infraestructura. Si bien la provincia viene ejecutando obras y ampliaciones, la capacidad de las escuelas técnicas aún no alcanza para absorber el volumen de aspirantes.

“No se puede darle respuesta a todo el mundo porque no se están generando nuevas aulas que permitan incorporar más alumnos”, explicó el director. Aun así, destacó que el Gobierno provincial avanza con obras en varios establecimientos para ampliar talleres y espacios de formación.

Entre las acciones en marcha, Navas mencionó la inauguración de la EPET 4 durante el actual ciclo lectivo y la construcción de nuevas aulas y talleres en la EPET 5, la EPET N°1 de Jáchal y la Escuela Sabio, en Calingasta, donde se ejecutan siete aulas nuevas.

Estas obras buscan acompañar una demanda que no deja de crecer y que responde, según el funcionario, a las oportunidades laborales que ofrece la formación técnica. “La provincia ha puesto el pie en el acelerador en las escuelas técnicas porque es lo que hoy demanda el mercado laboral”, afirmó.

Actualización pedagógica y salida laboral

Además de la infraestructura, el sistema técnico provincial trabaja en la actualización de contenidos y perfiles profesionales. La adecuación a sectores estratégicos, como energías renovables, industria y minería, refuerza el interés de los jóvenes y explica, en parte, el crecimiento de las inscripciones.

“La provincia está trabajando fuerte en lo pedagógico, adecuando las propuestas a las necesidades vigentes del mercado laboral”, sostuvo Navas.

El escenario actual muestra a las escuelas técnicas de San Juan tensionadas por su propio crecimiento. La alta demanda confirma el interés de los estudiantes y las familias por este tipo de formación, pero también plantea el desafío de ampliar la capacidad del sistema para no dejar aspirantes afuera, en un contexto donde el financiamiento nacional sigue siendo una variable clave aún por definir.