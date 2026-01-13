La falta de cartelería en las calles de Zonda volvió a encender el reclamo vecinal. Se trata de una demanda que lleva más de una década y que apunta directamente al cumplimiento de una promesa pendiente por parte de los funcionarios del departamento: señalizar con carteles las calles de los distintos barrios, cuyos nombres ya fueron aprobados por ordenanza.

El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 18/14, mediante la cual se estableció la nomenclatura de las calles de los barrios Conjunto I y Conjunto II. Sin embargo, a más de 10 años de aquella decisión legislativa, los nombres existen solo en los papeles.

Publicidad

Un reclamo que se amplía con los años

Con el paso del tiempo, el problema lejos de resolverse se amplió. “Hoy se suman el barrio Esperanza y otras decenas de calles internas del departamento que tienen nombres aprobados, pero sin cartelería”, explicó Verónica Montaña, vecina de Zonda.

Según detalló, la ausencia de señalización genera inconvenientes cotidianos. “El problema no solo lo tenemos nosotros cuando tenemos que guiar a alguien a un lugar determinado, sino también los turistas que llegan al departamento y los trabajadores de los diferentes servicios de correspondencia”, sostuvo.

Publicidad

En un departamento que busca consolidarse como destino turístico, la falta de carteles aparece como una contradicción difícil de explicar.

Un expediente sin respuestas

En marzo de 2025, los vecinos formalizaron el pedido (con decenas de firmas) mediante el expediente N° 468, presentado ante la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Zonda. Allí solicitaron la colocación de la cartelería correspondiente en las calles ya nomencladas. A casi un año de aquella presentación, aseguran que no obtuvieron respuestas concretas ni plazos definidos.

Publicidad

La falta de información oficial alimenta el malestar y refuerza la sensación de abandono. “No estamos pidiendo algo nuevo, sino que se cumpla con lo que ya está aprobado”, remarcan vecinos de los barrios zondinos.

La explicación del municipio

Consultado por DIARIO HUARPE, el director de Obras y Servicios de la Municipalidad de Zonda, Ariel Sosa, reconoció que el reclamo vecinal es legítimo. “La demanda de los vecinos es real”, afirmó, aunque explicó que el principal obstáculo ha sido económico.

“El año pasado consultamos presupuestos y llegamos hasta ahí porque los costos eran muy elevados. En chapa los números son siderales y contemplamos la posibilidad de cartelería en madera, pero el monto sigue siendo muy alto y no estaba contemplado en el presupuesto municipal”, detalló el funcionario.

Sosa agregó que actualmente el municipio está abocado a obras prioritarias que también estaban postergadas, como el cerramiento del polideportivo del barrio Conjunto I y trabajos de infraestructura en la cancha de césped sintético de hockey. “Estimo que una vez terminadas estas obras se encararía el tema de la cartelería”, indicó.

Si bien el secretario de Obras no precisó fechas, aseguró que durante este año la cartelería de todas las calles de Zonda debería estar instalada.

Vandalismo y otro frente abierto

A la falta de carteles se suma otro problema: la reposición de aquellos que fueron vandalizados. “Lamentablemente, tenemos el problema del vandalismo y no sabemos cómo solucionarlo”, reconoció Sosa. Según explicó, pese a los llamados a la conciencia vecinal, los daños se repiten en distintos puntos del departamento.

Mucho más que un cartel

Para los vecinos, el reclamo excede lo práctico. Consideran que la señalización urbana es parte de la identidad colectiva. Los nombres de las calles no solo sirven para ubicar direcciones, sino que también recuperan la historia y la memoria del pueblo.

La nomenclatura aprobada rinde homenaje a figuras locales y nacionales, como presidentes, intendentes, referentes comunitarios y mujeres destacadas de la vida social y deportiva. Entre ellos se encuentran Gómez Prudencia, partera del pueblo; Alberto “Morocho” Riveros, presidente de la Unión Vecinal; y mujeres que integraron la Comisión del Club Sportivo Sarmiento, como Rogelia Carrizo, María Pura Aravena y Francisca Díaz de Alegre.

En los barrios Conjunto I y II, las calles llevan los nombres de Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, Francisco Pugliese y exintendentes como José Patronio Sancassani, Leonidas Riveros, Mercedes Nievas de Castro y Sebastián Groso.

Mientras los nombres esperan ser visibles en cada esquina, los vecinos insisten: un departamento que recibe turistas no puede seguir sin cartelería. Para ellos, cumplir con esa promesa es una deuda básica, pero también un acto de respeto hacia la historia y la identidad de Zonda.