Un nuevo hecho de inseguridad se registró este domingo por la tarde en el departamento Pocito, donde un chofer de DiDi Moto fue asaltado por tres delincuentes armados con cuchillos que lo emboscaron en el interior de un barrio.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el barrio Madre Teresa de Calcuta. La víctima fue identificada como Facundo Molina, de 29 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Guerrero 110cc mientras realizaba viajes para la aplicación.

Según relató el damnificado, había aceptado un traslado solicitado a través de la plataforma con destino a esa zona. Al llegar a la intersección de calle Lemos y el ingreso al complejo habitacional, fue sorprendido por tres sujetos que lo rodearon y, bajo amenazas con armas blancas, lo obligaron a descender del rodado.

En cuestión de segundos, los asaltantes le sustrajeron la motocicleta, un teléfono celular marca Motorola y el dinero en efectivo que llevaba consigo, para luego darse a la fuga hacia el interior del barrio.

Tras el robo, Molina pidió ayuda a los vecinos del lugar. Minutos más tarde, arribó personal de la Unidad Operativa de Calcuta y de la Subcomisaría Buenaventura Luna, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y realizaron un rastrillaje por la zona.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad y fue caratulada como robo calificado, mientras se trabaja para dar con los responsables del hecho.