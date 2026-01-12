Una jornada de domingo habitual en la provincia terminó en tragedia cerca de las 21:00 horas. En ese momento, una mujer llegó desesperada al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson trasladando a su nieto de 6 años en grave estado. Pese a la asistencia inmediata brindada por el personal de salud, se constató que el pequeño ya había ingresado al nosocomio sin presentar signos vitales.

Los profesionales médicos no pudieron reanimar al niño y confirmaron que el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio fulminante, cuadro que se vinculó directamente con una muerte súbita.

Hasta el momento, las autoridades que intervienen en el caso mantienen reserva sobre la identidad del menor. Asimismo, fuentes vinculadas a la investigación detallaron que se desconocen precisiones sobre el historial clínico previo que pudiera haber tenido el niño antes del fatal desenlace.