Tras agredir a un periodista, Uñac echó a Jorge Rivera Prudencio del EPRE

Sin vueltas. El gobernador Sergio Uñac tomó la decisión de desplazar a Jorge Rivera Prudencio de su cargo como titular del EPRE. La medida a la que arribó el primer mandatario provincial vino luego de que el funcionario en cuestión agredió al periodista Walter Ríos de Diario de Cuyo en medio de una actividad oficial que se desarrolló en la jornada del martes en Casa de Gobierno.

La postura del gobernador fue comunicada a Roberto Gattoni, quien está a cargo de la Gobernación debido a que Uñac se encuentra internado en el Hospital Guillermo Rawson cursando coronavirus. De acuerdo a lo informado, Uñac dijo que no iba a tolerar esos comportamientos durante su gestión.

“Fue un hecho muy bochornoso con cambio de palabras e insultos. Esto llevó a la decisión por parte del gobernador de desplazar al ingeniero Rivera Prudencio", explicó Roberto Gattoni en diálogo con la Am 1020. El funcionario detalló que esto "no tiene nada que ver con la calidad profesional y los conocimientos del profesional, pero hay situaciones que no se pueden soslayar y dejar pasar”.