Este año se jubilará Olga Carta, más conocida como Meri. Lo hará tras atender a los sanjuaninos en la mesa de entradas de Desarrollo Humano desde hace 40 años. Para ella, lo fundamental en su trabajo es la contención, ya que las personas llegan conmovidas y con situaciones urgentes de salud. Justamente, eso es lo que trata de hacer para alivianarles la carga emocional.

Meri ingresó a trabajar el 29 de junio de 1982, día que para ella es inolvidable. “En ese momento no había tantas tecnologías, trabajábamos en calle Rivadavia frente a la Catedral, y el Gobierno dio asueto porque había un partido del mundial, así que a las 11 nos retiramos. Cuando llegué a mi casa me encontré con la terrible novedad de que había fallecido mi padre, así que no me voy a olvidar nunca del día que ingresé”, contó.

Desde ese día atiende al público en la mesa de entradas, recibe los expedientes, les coloca la carátula y los envía a las distintas dependencias. Junto a sus compañeros, atienden al público tanto de forma presencial como telefónica, ya que hay muchas personas que llaman para hacer un seguimiento.

“Los expedientes que más entran son los de salud, hay muchos pedidos de cirugía y de prótesis, nosotros estamos encargados de las personas que tienen obra social y hay una parte que no les cubre”, explicó.

Para Meri, sus compañeros son indispensables porque junto a ellos pasó momentos inolvidables como su casamiento, sus hijos, sus nietos, pérdidas familiares, entre otros. “Uno acá pasa muchas cosas, pasa la vida, mis compañeros son importantísimos”, dijo la mujer.

Junto a ellos se encarga de atender con paciencia a quienes llegan a iniciar expedientes. Algunos, desorientados, otros conmovidos, otros enojados.

“La gente viene con una carga emocional, debemos contenerlos y de ahí derivarlos. Entre los que trabajamos acá supimos contener a quienes venían con distintas necesidades, a los que pasaron situaciones difíciles, pérdidas de familiares por el Covid, por ejemplo. Entonces nuestra tarea es la contención, principalmente en ese tipo de casos”, manifestó.

Si bien durante años anheló que le llegara el momento de jubilarse, ahora que está cerca aseguró que tiene nostalgia y sentimientos encontrados.

Una vez que se jubile, quiere dedicarse a descansar y a cuidar a su madre, que tiene casi 90 años y fue quien le “bancó” la vida laboral. “Quiero devolverle el tiempo que no le dediqué. Quizás también me dedique a vender algo porque me siento útil y con ganas de seguir trabajando, pero a mis tiempos”, cerró la trabajadora del Centro Cívico.

