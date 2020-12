Tras declarar durante tres horas, Cáceres negó haber golpeado a Martinazzo

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte a la Dirección de la Mujer al 4222713; al 0800 666 6351; a la Comisaría de la Mujer al 4281589; al 144 para pedir asesoramiento o al 911 si es un hecho urgente.

En la siesta de este miércoles, el diputado nacional Eduardo Cáceres se presentó ante el juez y declaró durante tres horas en el marco de la causa que hay en su contra por violencia de género. En ese sentido, el legislador sanjuanino negó los hechos y acusó, según trascendió, que el motivo de la denuncia es político y por “despecho”.

Cáceres fue llamado a indagatoria a las 16 de este miércoles en el Cuarto Juzgado Correccional. Antes el juez había rechazado su recusación al fiscal Juan Manuel Gálvez. El dirigente del PRO señaló que había dos cuestiones que podían poner en peligro la imparcialidad del funcionario del Ministerio Público Fiscal: una vieja pelea que tuvo él con el papá del fiscal, el juez federal Miguel Gálvez y una supuesta posición ideológica de Gálvez que difiere a la de Cáceres. Es que el fiscal despidió con un breve mensaje mediante redes sociales al expresidente Néstor Kirchner después de su muerte. Pero estos argumentos fueron rechazados por el magistrado Federico Rodríguez.

En términos generales, Cáceres señaló que durante tres años aproximadamente tuvo una relación con Gimena Martinazzo fuera de la actividad política, pero que no estaban de novios, sino que era una relación informal. Y que eso pudo ser uno de los motivos de la denuncia: porque nunca la oficializó, dijeron fuentes judiciales. También porque él empezó a conocer a otras mujeres desde que está en la provincia debido a la pandemia.

A la hora de hablar del hecho por el que fue denunciado, Cáceres no dio muchas precisiones, pero sí lo negó, es decir, no reconoce que la haya insultado y pegado. Sobre las marcas que hay en el cuerpo de la mujer, el legislador sanjuanino dijo que no sabe de dónde salieron. En redes sociales, tras la denuncia, trascendió una foto en donde se puede ver a Martinazzo con moretones en los brazos. Estos hematomas también fueron constatados y confirmados por un médico legista, señalaron fuentes judiciales.

El diputado precisó que se juntaron el domingo 22 de noviembre y que estuvieron juntos hasta el lunes 23 cuando por la tarde la dejó en su departamento. Reconoce que hubo una discusión, pero que no pasó a mayores. Según las fuentes del caso, Martinazzo dijo que Cáceres sospechaba que salía con un amigo que tenía en común. En esta oportunidad el legislador señaló al juez que ella le había confirmado esa relación personalmente y que eso produjo la discusión.

En otro tramo de su declaración dijo que Martinazzo quiere quedarse con su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, ya que ella lo sigue en la lista como remplazante en caso de ser retirado de su puesto. Cabe mencionar que anteriormente, la exfuncionaria y excandidata a intendenta de Rawson dijo en un video: “Quiero que se quede tranquilo (por Cáceres) y lo hago de público conocimiento: yo no quiero su banca. No voy a asumir su banca en el caso de que él sea destituido".

Por último, Cáceres reconoció que hubo un intercambio de mensajes por teléfono. Después pidió que llamen a declarar a una persona como testigo, aunque no trascendió su identidad.

Ya por el caso, la hija de Martinazzo declaró en el Centro Anivi, debido a que es menor de edad. La chica motivó a que su mamá hiciera la denuncia, según declaró la referente del PRO.