Rechazaron un pedido de recusación y Cáceres debe comparecer ante la Justicia

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte a la Dirección de la Mujer al 4222713; al 0800 666 6351; a la Comisaría de la Mujer al 4281589; al 144 para pedir asesoramiento o al 911 si es un hecho urgente.

La Justicia rechazó el pedido de recusación que el diputado nacional Eduardo Cáceres había presentado contra el fiscal de la causa en la que se lo investiga por presunta violencia de género.

La novedad fue confirmada por Laura Reus, abogada de Gimena Martinazzo, la expareja de Cáceres que lo denunció por violencia de género.

El viernes 4 de diciembre el legislador nacional, que se encuentra de licencia, se presentó en el Cuarto Juzgado Correccional a cargo del juez Federico Rodríguez.

Si bien antes de entrar a la sala el diputado dijo que iba a ponerse a disposición de la Justicia, luego se supo que no declaró ante el magistrado y también trascendió que un día antes de esta audiencia el legislador, que además es abogado, había presentado un pedido de recusación contra el fiscal Juan Manuel Gálvez.

En los fundamentos para pedir que recusaran al fiscal, Cáceres argumentó que Gálvez tiene una ideología política diferente a la de él ya que lo vinculó al peronismo. Para avalar esta aseveración se valió de un posteo que el fiscal Gálvez hizo hace 10 años recordando al expresidente Néstor Kirchner. Además el legislador agregó que él tiene una enemistar manifiesta con el juez federal Miguel Ángel Gálvez, padre del fiscal.

Estas dos aseveraciones no fueron suficientes para lograr convencer al magistrado que no hizo lugar a este pedido y dio vía libre para que se continúe con la investigación. El siguiente paso es una nueva citación para la declaración indagatoria que se debe realizar durante la tarde de este miércoles.

El caso se conoció el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ese día la misma Martinazzo publicó un mensaje en sus redes sociales que estaba acompañado por una foto en la que se la ve sosteniendo el comprobante de la denuncia.

La mujer que comparte con Cáceres la conducción del PRO en San Juan, relató a DIARIO HUARPE que hace tiempo venía sufriendo maltratos de parte de su, ahora, expareja. “Él me inventaba supuestas relaciones, supuestas infidelidades, me insultaba y manipulaba. Hasta mis hijos no lo podían ni ver, porque escuchaban y veían como trataba. Cuando me llamaba por teléfono y se ponía a gritar y los chicos escuchaban todo. Me decía ‘quién te va a querer a vos’ y todo eso mis hijos lo vivían, por eso también decidí decir basta”, explicó.

Según el relato de la dirigente, el desencadenante fue un hecho grave que sufrió el pasado lunes, cuando él la golpeó, forcejeó con ella y la tiró al piso, se le sentó arriba para quitarle el teléfono y hasta le tapó la boca con una mano, impidiéndole respirar. Como resultado, la ex candidata a intendenta de Rawson mostró sus brazos, cuerpo y cara llenos de moretones.