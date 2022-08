Luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmara a la Justicia y a la familia que el cráneo hallado en Ullum no pertenece a Raúl Félix Tellechea, el ingeniero desaparecido en 2004, uno de los hijos habló con DIARIO HUARPE y dio su sensación sobre el resultado negativo que dio el cotejo de ADN. “Nos jode no hacer el duelo”.

Gonzalo Tellechea aclaró que si bien la noticia afecta en lo personal, no lo hace del todo con el tema judicial. “Servía para la causa porque se podía sumar una agravante y tener una expectativa de pena más alta, pero no cambiaba el curso de la investigación y el juicio, que tienen un camino auspicioso”, señaló. “En ese sentido, no nos sentimos desilusionados”, agregó.

Luego, el hijo del desaparecido profundizó: “Sacando el tema en la Justicia, el resultado del informe nos jode en no poder hacer el duelo, en no cerrar una parte del proceso, que implicaba saber dónde estaban los restos de mi papá”.

Después, contó que conocieron la noticia del informe en la noche de ayer lunes. Señaló que durante las vacaciones de invierno, los cuatro hermanos: Mauricio, Mariana, Gonzalo y Rodrigo, se reunieron para prepararse en el recibimiento de la noticia, cualquiera fuese el resultado.

Si bien los hijos del ingeniero fueron cautos con cada detalle que se iba revelando sobre el hallazgo del cráneo en Ullum, había mucha ilusión por todas las coincidencias que despertó el resto óseo. Sin embargo, el detalle de que la persona del cráneo perdió en vida seis dientes bajó las expectativas de Gonzalo Tellechea, ya que no tenían ningún conocimiento de que su padre estuviera haciendo tratamiento odontológico.

“Ahora nos concentramos en el juicio, las pálidas las dejamos atrás, nos sacudimos el traje y seguimos”, dijo metafóricamente.

El 30 de agosto habrá una audiencia preliminar en el Tribunal Oral Federal donde se conocerá la fecha del juicio (se prevé para fin de año), el orden de los testigos y si se incorpora más pruebas a la causa.

Los imputados

La causa tiene 10 imputados. Los principales son los exmiembros de la Junta Ejecutiva de la Comisión Directiva de la Mutual de la UNSJ: Luis Héctor Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Rubén Oro y Luis Alonso.

Además, fueron acusados el supuesto arrepentido, que se presentó como tal en la causa, Sebastián Cortéz Páez; Miguel González, ex jefe de Policía; el jefe de la sección Seguridad Personal, Mario Roberto León, y el policía Alberto Flores. También una empleada de la mutual, Aurora Ahumada, acusada de entorpecimiento en la causa, y el ex secretario del Consejo de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.

Todos podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión por la desaparición forzada.

El hecho

La hipótesis que tiene el fiscal federal Francisco Maldonado es que los imputados hicieron desaparecer al ingeniero debido a que tenía conocimiento de maniobras fraudulentas ocurridas en la Mutual de la UNSJ. La madrugada del 28 de septiembre de 2004, Raúl Félix Tellechea fue visto por última vez mientras salía en bicicleta de la casa de su pareja.