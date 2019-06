Tras el pedido de la UCR, aseguran que las PASO deben hacerse

El gobernador de Mendoza, y titular a nivel nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió revisar la utilidad de las PASO del 11 de agosto, ya que aseguró que es "sensato suspenderlas en los cargos y provincias donde no haya competencia interna".

En ese sentido, el mendocino aseguró que "es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna" y agregó que "el Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado", finalizó.

El presupuesto destinado a estas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias asciende a unos 4 mil millones de pesos, y en su presentación pide que se destinen a obras de infraestructura en escuelas públicas.

Ante eso el fiscal federal con competencia electoral. Jorge Di Lello dijo que "las primarias deben cumplirse, eliminarlas es una decisión política", al tiempo que explicó: "La suspensión de las primarias depende 100% de los legisladores, para que sea legal esta decisión se necesita la mitad más uno de los miembros de cada cámara legislativa".

En diálogo con FM Futurock, Di Lello aseguró que "eliminar las PASO es una decisión política, y suspenderlas depende 100% de los legisladores", y agregó: "Si tienen los votos en el Congreso, no es judicializable".

En tanto, hubo reacciones en la oposición. Graciela Camaño, precandidata a diputada nacional Consenso Federal, indicó que "la elección es un proceso, se inicia cuando los jueces electorales dan el cronograma electoral: es imposible pretender cambiar las reglas del juego a mitad de camino".

Por su parte, Jorge Landau, diputado nacional y apoderado del PJ, señaló en Radio Cooperativa Am 770 que "eliminar las pasos es una maniobra, no se va a poder ejecutar, no tienen el numero para hacerlo" y argumentó que "no se pueden cambiar las reglas del juego en medio de una elección".

En tanto, el intendente peronista Francisco Durañona manifestó que Macri y Vidal "buscan eliminar las PASO en pleno proceso electoral y apenas presentadas las listas. Es un intento más de manipular lo más sagrado que tenemos como pueblo: el voto. Van a echar mano a cualquier excusa para cometer fraude. Los argentinos y argentinas debemos movilizarnos", pidió el ahora candidato.

Roberto Lavagna también habló sobre las PASO y aseveró que "desde lo personal nunca me gustaron. Pero cuando uno está en el medio de un proceso electoral, como estamos, cambiar las normas forma parte también de las cosas sucias de la política".

Y Margarita Stolbizer se sumó, diciendo que "en este momento, no tienen ningún sentido las PASO. Si no hay competencia, debería suspenderse el artículo que obliga a ir a las primarias. Los que no tienen competencia se deben presentar igual, es un disparate por donde uno lo mire", dijo la ex diputada por Radio Led.

Por su lado, Pamela Verasay (diputada nacional Cambiemos quien también presentó su proyecto para suspender las primarias) dijo que "el proyecto no elimina las PASO, sino que las suspende para aquellos distritos donde hay lista única".

Fuente: Clarín