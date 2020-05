Tras el quinto caso, confirman que no se suspenderán las actividades autorizadas

Mónica Jofré, titular de Epidemiología de la provincia, aseguró que, pese a la confirmación del quinto caso de coronavirus, no se suspenderán las actividades autorizadas en la fase 4 de cuarentena para prevenir contagios por este virus que ya se convirtió en pandemia.

La especialista explicó que no hay razón para hacer más estricta la cuarentena ni para dar marcha atrás con las salidas recreativas o para hacer deporte. Es que, según la médica, esta medida sería procedente si en San Juan hubiera circulación viral, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

Jofré explicó que este quinto caso se produjo por "contacto estrecho" entre la médica enferma por el cuarto caso y un colega que trabaja con ella en el hospital Rawson. Como se pudo determinar a ciencia cierta la "trazabilidad", es decir el origen del contagio, no se puede hablar de circulación comunitaria del virus.

La funcionaria aseguró que el paciente empieza con síntomas el lunes 18 de mayo, tenía malestar con febrícula y un primer testeo que le realizaron dio negativo. El paciente siguió aislado no mejoró vuelve a tener temperatura la hacen hisopado y es ese análisis con el que se confirma que se trata de COVID - 19. Actualmente el paciente presenta una neumonía bilateral, un cuadro común en casos de coronavirus.

Este contagio se dio por "contacto estrecho" que, en este caso, significa que estuvo con el cuarto paciente por más de 15 minutos lo que posibilitó el contagio. "No sabemos si cumplieron distanciamiento en el uso de tapaboca o barbijo el tapaboca no se usa correctamente distanciamiento social e higiene de las manos", aseguró la profesional.

Sobre las personas con las que estuvo este médico, Jofré aseguró que están en plena investigación para determinar los contactos que tuvo este profesional. En el caso de la médica que fue cuarta paciente, se supo que estuvo en contacto con 29 personas que fueron aisladas en su momento.

La médica explicó que esta trazabilidad que permite saber cómo se contagió cada persona hace que no se pueda hablar a de circulación viral.

"Es muy pronto son casos confirmados de contacto estrecho no tenemos en estos casos algo que no tengamos la posibilidad de alguna manera de trazar la línea y ver de donde vino si estuvo en contacto con alguien enfermo. No se puede hablar de circulación viral el cuarto y quinto caso son contactos estrechos tenemos el nexo epidemiológico".

Hisopados para personal médico

Jofré explicó que el hospital Rawson dispone de un sector pensado y habilitado para que los empleados puedan solicitar que les hagan los testeos para determinar si tienen coronavirus. "Todo el personal de salud que así lo requiera todos los que lo deseen hacer está el recurso disponibles", aseguró la funcionaria.