Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que fijaba un esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores de Provincias Unidas volverán a mostrarse juntos este viernes en la exposición rural de Río Cuarto. La foto de unidad genera expectativa en un escenario de fuertes tensiones con la Casa Rosada, a la que cuestionan por la falta de avances en la convocatoria al diálogo que impulsó el Gobierno tras la derrota electoral en Buenos Aires.

Los anfitriones serán Juan Schiaretti y Martín Llaryora, que recibirán a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). En tanto, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no asistirán por cuestiones de agenda. Según adelantaron cerca de los organizadores, se tratará de “una foto fundacional” que refuerce la posición común frente a la Nación.

El radical correntino Valdés, el último en sumarse al bloque, advirtió que debe evitarse “una trampa electoral” y reclamó articular acuerdos “en serio”. Pullaro, en tanto, reclamó que sea el propio Presidente quien convoque a los gobernadores, y recordó que varios compromisos firmados con el jefe de Gabinete Guillermo Francos “nunca se cumplieron”. En la misma línea, Sadir remarcó que Jujuy sigue sin recibir los recursos prometidos.

Mientras tanto, el Gobierno nacional inauguró este jueves la mesa federal junto a los gobernadores aliados Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El encuentro estuvo encabezado por Francos, el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán y el ministro de Economía Luis Caputo, en un intento por tender puentes y garantizar apoyos legislativos.

La tensión se profundizó con la confirmación del veto presidencial a la ley de reparto automático de los ATN. Estos fondos, que se retienen antes de la coparticipación, son administrados de manera discrecional por el Poder Ejecutivo y suelen destinarse a situaciones de emergencia en las provincias. Los gobernadores sostienen que la Nación los retiene de manera indebida y reclaman reglas claras para su distribución.

El tema también estuvo presente en la agenda de Schiaretti, quien mantuvo reuniones con referentes bonaerenses como Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Danya Tavella. Según informó Randazzo, se coincidió en la necesidad de “defender el presupuesto de universidades, del Garrahan y acompañar el reclamo de los gobernadores por los ATN”.

En paralelo, La Libertad Avanza tendrá presencia en la Expo Rural de Río Cuarto con el diputado Gabriel Bornoroni y candidatos nacionales por Córdoba, quienes mantendrán reuniones con empresarios y productores, además de participar en el lanzamiento del comando de campaña.