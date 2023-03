Tras la goleada a Curazao, las emotivas palabras de Lionel Scaloni

Luego de lo que fue el 7 a 0 de la Selección Argentina este martes, Lionel Scaloni dejó interesantes palabras. El entrenador del combinado campeón del mundo dialogó en conferencia de prensa y no se guardó nada. El líder de la "Scaloneta" tocó temas de relevancia, como la vuelta de los lesionados, el récord de Lionel Messi y todo lo que vivió entre semana la "Albiceleste".

"Se vio que los chicos quieren competir y es lo que más nos importa. En cuanto a los festejos, creo que no van a terminar nunca. Es algo histórico, pasa muy poco. No se para de festejar y desde nuestra parte pensamos siempre en lo deportivo. Al partido lo preparamos como a todos. No hay rival chico. Como ejemplo fue el primer partido del Mundial, con Arabia Saudita", partió diciendo Lionel Scaloni.

A su vez, el mejor entrenador del mundo expuso: "En cuanto a los 102 goles de Messi, está bueno que haya sido en suelo argentino, tiene un valor especial. Lo de José Andrada me emocionó por cómo él hablaba y por la historia que contó de su pueblo ferroviario. Al final, alguna vez estuvimos en su lugar y con la ilusión de jugar con la camiseta de la Selección Argentina. Como ya dijimos antes, somos uno más de ellos".

Más dichos de Lionel Scaloni

"Los objetivos son siempre los mismos: competir y llevar los rendimientos a lo más alto posible. Muchas veces el fútbol no te premia, pero a nosotros nos ha premiado. La idea es no relajarse y seguir compitiendo de esta manera. Todos saben que Lo Celso y Nico González hubieran estado en la lista del Mundial si no se hubieran lesionado. Son dos jugadores importantes en este ciclo", mencionó Scaloni.

Para cerrar, Lionel dijo: "Ambos nos aportan un montón de cosas y son dos jugadores muy importantes para nosotros, cosa que van a seguir haciendo. La gente apoyó siempre, históricamente la hinchada argentina fue la mejor. Ahora es justamente la mejor del mundo. Con el título se magnifica, pero históricamente fuimos apoyados por nuestra gente. Siempre nos han apoyado, en el ciclo que sea. Todo lo que vivimos esta semana fue muy emocionante".