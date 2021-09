Tras la internación de un niño, advierten a sanjuaninos los peligros de comprar fiambres caseros

Esta semana internaron a un niño de 5 años diagnosticado con Síndrome Urémico Hemolítico, enfermedad que le detectaron por el consumo de un fiambre casero en mal estado. Ya le dieron el alta, pero desde Bromatología dieron a conocer los peligros que conlleva consumir este tipo de alimentos que venden personas particulares o comerciantes ambulantes en las calles sanjuaninas.

“La venta de fiambres sin refrigeración es peligrosa, ponen los salames y quesos a temperatura ambiente, ahora viene el verano y es peor, por eso estamos tratando de secuestrar la mercadería y hacer la instrucción correspondiente, previo paso por el Juzgado de Faltas”, manifestó a DIARIO HUARPE el director de Bromatología, Raúl Tomba.

No sólo proceden con la quita de mercadería de quienes venden en la calle, sino también, a quienes venden estos productos en ferias, en ese caso, les piden que retiren todo de los puestos ya que, sino, deberán hacerles una multa.

“Siempre decimos que la culpa es del vendedor, pero también lo es del comprador que pone en riesgo su salud de forma innecesaria. Puede llegar hasta la muerte porque un queso de cabra le puede desarrollar botulismo, en un salame puede haber Escherichia coli que genera el Síndrome Urémico Hemolítico”, informó Tomba.

Ante la situación vivida con el nene internado por comer un fiambre de elaboración casera, el especialista les pidió a los sanjuaninos que no compren ni consuman aquellos alimentos de este tipo que vendan en plena calle y no están refrigerados. Además, dio a conocer que generalmente estas personas no tienen autorización para vender los productos.

Algo que deben tener en cuenta a la hora de comprar algún tipo de fiambres es que tengan al menos una etiqueta que diga quién es la persona que lo elabora. Esto es necesario para que, en caso de tener algún inconveniente, se pueda buscar al responsable.

Tomba también hizo referencia a la venta ambulante que no se encuentra habilitada en la provincia, “pero se los deja trabajar”, admitió. No obstante, en el caso de fiambres “estamos tratando de erradicarlo de la vía pública”.

Los puestos callejeros de venta de comida ingresan en la categoría de ambulantes. “Esas actividades no se habilitan, pero se los autoriza a que trabajen siempre y cuando cumplan con las condiciones higiénicas del puesto y del personal, si mantienen eso no hay problema”. Para que no tengan problemas a la hora de trabajar es necesario que se cumplan estas condiciones higiénicas y que la mercadería no sea de procedencia clandestina ni haya perdido la cadena de frío.

Controles en locales de venta de alimentos

Hace unos días se conoció en redes que en un supermercado sanjuanino estaban vendiendo alimentos vencidos. Este caso se difundió debido a que un usuario había hecho la denuncia, pero Tomba comentó que “es casi rutinario” que esto ocurra.

Entre los panoramas más frecuentes se encuentran los alimentos vencidos, con la cadena de frío cortada, con envase deteriorado o sin etiquetas. Por estas razones se consideran inaptos para el consumo y se secuestran, mientras que, al local se le hace una multa. En el caso de que haya otras faltas, se determina la clausura del comercio.