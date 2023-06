Tras la terrible fractura en su pierna, una estrella de UFC vuelve a pelear

Un excampeón de UFC vuelve a la jaula pronto, después de una lesión que lo dejó fuera por dos años. Supo ser rey de los Peso Mediano y ahora le toca nadar en aguas profundas. Chris Weidman vuelve al octágono más famoso del mundo para pelear contra Brad Tavares. Esta guerra se llevará a cabo en Boston, en el UFC 292 del 19 de agosto. Cabe recordar que el mencionado se fracturó la pierna ante Uriah Hall, en el UFC 261.

En una entrevista con The MMA Hour, el excampeón de UFC mencionó: "Lo primero que haré en esa pelea contra Brad Tavares es lanzar la patada más dura de mi vida, justo en la espinilla. Quiero hacer eso. Vale la pena, creo que es importante que enfrentes tus miedos. Cualquier cosa con la que te sientas incómodo, solo adelante y hazlo. Sí, es por eso que necesito empezar rápido. Sáquenlo del sistema".

Publicidad

"Solo espero Brad Tavares, espero que estemos en la misma página. No se le permite controlar la patada de ida. Déjalo aterrizar, por favor. Entonces todo está bien después de eso, que gane el mejor. Estoy listo para irme. Obviamente, una larga recuperación, mucho drama durante todo el proceso. Un despido mucho más largo de lo que inicialmente esperaba. Todo sucedió por una razón, así que aquí estamos", aseveró Weidman.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Vuelve una de las leyendas de UFC

Por otra parte, Chris indicó: "Sí, el dolor y todo está bien ahora. Patear no es un problema, ser pateado no es un problema, así que estoy listo para ir. Me siento muy saludable. Creo que trae suficiente peligro para que me lo tome muy en serio. Tengo mucho respeto por él, por lo que me emociona que me esté preparando muy duro para esto, pero tampoco es el peor enfrentamiento del mundo para mí".

"No es como si regresara a una pelea en la que tengo un asesino frente a mí. Es bastante loco. Estoy seguro de que en el documental también tendrán eso. Nunca has visto algo así antes. Nunca antes había visto algo así donde ves los huesos justo a través de la piel. No puedo creer lo que parecía. Simplemente no puedo creer que haya pasado por eso, voy a volver y me siento tan bien como estoy", sentenció el excampeón de UFC.