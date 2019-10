Tras las críticas, el director de "Ironman" y "El Rey León" evita la polémica con Scorsese y Coppola

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Jon Favreau, director de “Iron Man” y de la nueva versión de “El Rey León”, evitó polemizar con sus colegas Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, quienes en las últimas semanas cuestionaron con dureza a las películas del universo cinematográfico Marvel.



“Estos dos hombres son mis héroes y se han ganado el derecho de expresar sus opiniones”, dijo Favreau en una entrevista al canal CNBC, reproducidas por la agencia de noticias EFE, al ser consultado sobre el tema.



La controversia se había iniciado cuando Scorsese cuestionó a las películas de Marvel al manifestar que “no son cine” porque parecen “parques temáticos”.



“Cuando Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo: de iluminación, de conocimiento, de inspiración", se sumó poco después el director de la saga “El Padrino”, en declaraciones a un medio francés.



"No estaría haciendo lo que hago ahora si ellos no hubieran abierto camino. Ellos han servido como fuente de inspiración”, lanzó Favreau al eludir cualquier cruce verbal.