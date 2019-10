Tras las masivas protestas, el primer ministro libanés anuncia la dimisión de su Gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El primer ministro libanés, Saad Hariri, anunció hoy la dimisión de su gobierno, tras 13 días de protestas masivas contra su Ejecutivo en todo el país.



"Me dirijo al Palacio Baabda para presentar la dimisión del Gobierno en respuesta a los muchos libaneses que salieron a las calles", indicó en un discurso televisado a la nación.



El mandatario advirtió que ya no puede "ocultar más" el hecho de que Líbano alcanzó un "callejón sin salida", por lo que puso su dimisión "en manos del presidente y de todos los libaneses", pues (Michel) Aoun debe ahora aceptar o rechazar la renuncia.



A sus "socios" políticos, indicó que su responsabilidad es proteger el país y buscar formas de desarrollar la economía, para lo que hay en estos momentos una buena oportunidad que no se debe dejar pasar.



"Las posiciones vienen y van, pero lo más importante es la dignidad y la seguridad de la patria (...) Nadie es más grande que mi país", concluyó Hariri, citado por la agencia de noticias EFE.



Hariri ya dimitió por sorpresa en 2017, en un discurso televisado desde Arabia Saudita, en el que entonces denunció que se preparaba un atentado contra su vida y criticó la injerencia de Irán en su país y en el mundo árabe.



Un mes después, retiró su dimisión después de una reunión extraordinaria del Consejo de ministros en la que todas las fuerzas políticas libanesas se comprometieron a disociarse de los conflictos regionales.



Las protestas arrancaron el 17 de octubre, luego que el Gobierno anunciara su intención de tasar las llamadas telefónicas a través de servicios de mensajería gratuita por internet.



Desde entonces, miles de personas tomaron las calles de Beirut y de otras ciudades del país exigiendo la marcha del Gobierno y respuestas contra la corrupción y la situación económica de un país que tras 29 años aún no puede garantizar el suministro de electricidad.



Según la agencia estatal libanesa ANN, seis personas resultaron heridas hoy durante los choques, en los que el Ejército tuvo que intervenir para separar a "los manifestantes y vecinos".



Algunos de los "vecinos" coreaban eslóganes a favor del líder del grupo chiita Hezbollah, Hasan Nasrallah y el jefe del Parlamento, Nabih Berri.



Varias cadenas de televisión libanesas como MTV denunciaron hoy incidentes con periodistas supuestamente agredidos durante los enfrentamientos.



A lo largo de la mañana, centenares de manifestantes se concentraron delante del domicilio del ministro de Telecomunicaciones, Mohmud Choucair y del Ministerio de Finanzas para protestar contra la corrupción.



Mientras tanto, bancos, colegios, instituciones y algunos comercios continúan cerrados.



Las manifestaciones continúan pese al anuncio del Gobierno de un paquete de reformas para atajar los cortes de electricidad, en un país que 29 años después del término de la guerra (1975-1990) no consigue suministrar agua y luz de forma fluida a los ciudadanos.



Georges Corm, economista, escritor y profesor universitario, le dijo a la agencia de noticias EFE que la situación se encuentra en un “punto muerto”.



“Es necesario que el gobierno cambie una política económica que ha llevado al empobrecimiento de la población. Además la subida de impuestos se repercute de modo negativo en el pueblo, que paga los errores de la gente en el poder", aseveró el economista.



Según el Banco Mundial, una cuarta parte de los libaneses vive en la pobreza y la situación económica continúa degradándose en el país, cuya deuda está estimada en 86.000 millones de dólares, que representa 150% del PIB.