Tras las renuncias en el 107 ¿Qué desencadenó la decisión de los médicos?

La sorpresiva renuncia de 23 de los 24 médicos del Servicio de Emergencia 107 abrió un sinfín de interrogantes y puso sobre la mesa una situación que, a priori, coloca un manto de sospecha sobre el control que realiza el Ministerio de Salud en la prestación que recibe San Juan de ambulancias. Es que una de las profesionales de la empresa adjudicataria de la atención contó que por guardia están trabajando con 4 médicos, cuando el pliego de licitación indica que deberían ser 12.

Si bien la relación laboral de los médicos con las autoridades del 107 no es la mejor y están en medio de una negociación en el ámbito de la Subsecretaria de Trabajo, este último fin de semana sucedió algo que derivó en la renuncia masiva. Un accidente de tránsito, que tuvo como protagonista a una trabajadora del 107, no pudo ser atendido como indica el protocolo para estas situaciones y esto fue la gota que rebalsó el vaso en medio de la pandemia del coronavirus.

“Una médica, una colega volcó este fin de semana en Albardón y fue asistida por un chófer y un enfermero del 107, ya que no había ningún médico. Todos estaban ocupados en diferentes requerimientos en domicilios. Esto nos llevó a decir basta, estamos saturados. Hoy los accidentes de tránsito están siendo atendidos por enfermeros, y si bien son muy profesionales y dejan la vida en cada situación, no es su trabajo. Pasa esto porque no hay médicos”, contó Valentina Tejada.

El lunes presentaron la renuncia 23 de los 24 médicos del 107, foto DIARIO HUARPE.

La médica agregó también que “hemos llegado al límite. En este tiempo la demanda se cuadriplicó y el personal disminuyó. En estos meses se han ido más de 10 médicos”.

Sobre esto último resaltó que “el pliego de licitación indica que debe haber 12 ambulancias tripuladas con médicos y esto nunca se cumplió. La mayor parte de los días somos 4, algunos días 5, eventualmente 6 y muchas veces sólo hay 1 o 2 médicos por guardia (por día)”.

Los médicos que cumplen funciones en el 107 recibieron un 35% de aumento en lo que va del año y más allá de esto piden una recomposición salarial al considerar que “la situación del país hizo quedar en la nada la suba otorgada”, explicó la médica Tejada.

Al ser consultada sobre la posibilidad de revertir la renuncia, que los tiene en el cargo hasta el 15 del corriente, la profesional sentenció que “debemos tener una oferta muy superadora en lo salarial y que la empresa cumpla con la contratación de más médicos. El último domingo hubo sólo dos médicos para todo el servicio, no paramos nunca, comemos a las apuradas y hoy hacemos un domicilio y podemos estar desde 40 minutos a 5 horas esperando que se libere una cama en algún hospital”.

La novela de los médicos y las autoridades del 107 sigue abierta y este viernes habrá una nueva reunión, en el marco de la conciliación obligatoria, para determinar los pasos a seguir y ver, si por medio de una nueva oferta, queda en la nada las renuncias.