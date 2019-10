Tras más de cinco horas, capturaron al puma encontrado en un árbol de Ostende

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una hembra adulta de puma, que había sido vista esta mañana sobre un árbol en la localidad bonaerense de Ostende, fue capturada tras más de cinco horas por personal de Flora y Fauna provincial, que utilizó dardos tranquilizantes para bajarla desde más de 15 metros y liberarla luego en un descampado, informaron fuentes de ese organismo y del Municipio de Pinamar. El animal, de cerca de 40 kilos, fue sedado y rescatado minutos después de las 17 de la copa de un pino por profesionales de la Estación de Cría de Animales Silvestres de esa dirección provincial, que depende del Ministerio de Agroindustria. En la captura del felino salvaje se emplearon cuatro dardos con anestésico que fueron disparados desde un camión equipado con un brazo levadizo. José Domenech, director del área de Zoonosis de Pinamar dijo a Télam que "tres de los dardos impactaron en el puma" y luego el animal quedó enganchado en las ramas hasta que cayó, y una docena de profesionales utilizaron una red tensada al nivel de la calle "para detener su caída". En el operativo desplegado en Ostende intervino además personal especializado de la Fundación Mundo Marino, el oceanario ubicado en la localidad vecina de San Clemente del Tuyú, centro de rescate de Flora y Fauna en la zona. Tras la captura, el ejemplar fue rápidamente puesto en una jaula, "previniendo que pudiera reaccionar y escapar", según señaló Domenech. Fuentes del organismo provincial señalaron que el puma se encontraba en "buen estado", y que se dispuso que sea "liberado directamente en un descampado, porque es un animal silvestre y es lo que corresponde". El felino había sido detectado antes del mediodía por un residente de ese balneario de la Costa Atlántica, en un pino ubicado en las calles Mons y Saavedra, a pocas cuadras la ruta interbalnearia 11. Tras el reporte del hallazgo, intervinieron efectivos policiales, de Defensa Civil, Guardia Urbana y de Zoonosis de Pinamar. Fuentes de la Secretaría de Seguridad del distrito informaron a Télam que el personal desplegado desde la mañana trabajó principalmente "en el corte de calles", para evitar la aproximación de vecinos, pero indicaron que el municipio no contaba "con elementos para la captura" del animal. Por este motivo, se solicitó la intervención en la zona de personal de especializado que viajó desde La Plata, y de Mundo Marino. Bomberos del lugar señalaron que si bien no es habitual la presencia de este tipo de animales en esa zona urbana, se han registrado algunos casos en las áreas rurales que comienzan del otro lado de ruta, hacia los partidos vecinos de General Madariga y General Lavalle. En la misma línea, Domenech aseguró que "los pumas no suelen dejar verse, y más allá de algún comentario de los pobladores, la verdad es que nunca se había avistado uno así en el casco urbano". Según la cartera de Agroindustria bonaerense, este animal "es un habitante natural de la provincia", y es una especie protegida por el Código Rural provincial".