Tras reunirse con Salud, residentes médicos continuarán de paro

Tras la medida de fuerza que realizaron los residentes médicos y no médicos se comprometieron a retomar los canales de diálogo con el Ministerio de Salud y que juntos encuentren una solución al problema salarial que viene teniendo desde el mes de enero. La respuesta de los representantes de los residentes fue no suspender ningún servicio ya que esto provocaría una falta grave en perjuicio del derecho de la población a recibir atención médica en cualquier hospital o CAPS. Pero una vez comunicada la respuesta al resto de los residentes no fue aprobada y decidieron continuar con el reclamo.

Los residentes son titulares de becas de formación. No pertenecen a la planta permanente del Estado y perciben un pago que proviene de la Nación y otro porcentaje que complementa la Provincia. Desde Salud Pública dicen que el complemento que paga el Gobierno provincial tuvo un aumento del 36% desde marzo de este año a la fecha. A esto se le suma el incentivo económico que el ministerio propició a tres especialidades por haber carencias en esos servicios (médico clínico, pediatra y medicina familiar).

Alejandra Venerando, ministra de Salud se comprometió a entablar un canal más de diálogo con el Ministerio de Hacienda, ya que la cartera sanitaria no dispone de los presupuestos para el pago o aumento de estas becas. Además, les recordó que se trata de becas y no salarios por lo que no cabría la posibilidad de gestionar beneficios que les corresponde a quienes forman parte de la planta permanente del Estado.