Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este martes 12 de agosto de 2025 en la zona oeste de la ciudad de San Juan. El hecho se registró en calle Pellegrini, en La Bebida, departamento Rivadavia, cuando un automóvil que circulaba de sur a norte perdió el control, impactó contra el cordón, se cruzó de carril y terminó cayendo dentro de un canal.

Según las primeras informaciones, el vehículo llevaba ocupantes en su interior al momento del siniestro. El incidente tuvo lugar a dos cuadras de la Comisión 38º de La Bebida, frente al camping de UDAP. Por el momento no se precisó si hubo personas heridas ni el motivo por el cual el conductor perdió el dominio del rodado.

Las autoridades trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente y asistir a los involucrados.