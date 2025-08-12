La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan confirmó el avistaje de un zorrino común (Conepatus chinga) con albinismo en la localidad de Chucuma, departamento Valle Fértil. El ejemplar fue registrado en video por un habitante de la zona, quien notificó de inmediato a la Dirección de Conservación para su documentación y análisis.

El albinismo en esta especie es una condición genética extremadamente infrecuente, caracterizada por la ausencia de melanina en pelaje, piel y ojos. Esto le otorga un aspecto completamente blanco y ojos rosados o rojizos, además de hacerlo más visible y vulnerable en su entorno natural. Hasta el momento, no se habían registrado oficialmente casos de zorrinos albinos en Argentina.

Publicidad

El avistaje fue incorporado a Ecoregistros, una base de datos abierta que reúne fotografías, videos y ubicaciones georreferenciadas de especies para su estudio y conservación. Estos registros contribuyen a la identificación de ejemplares, a la generación de información útil para investigaciones científicas y a promover la educación ambiental.

Desde la Secretaría de Ambiente se destacó que este tipo de hallazgos refuerza la importancia de conservar la fauna autóctona y fomentar la colaboración ciudadana en el reporte de especies. Además, se recordó que, ante la presencia de animales silvestres, es fundamental evitar el contacto directo y dar aviso a las autoridades competentes para su adecuada protección.