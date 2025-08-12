Vialidad: mañana vence el plazo para que Cristina Kirchner y el resto de los condenados paguen el decomiso

Este miércoles a las 9:30 horas vencerá el plazo que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa “Vialidad” tienen para presentar en la justicia los 684 mil millones de pesos -537 millones de dólares- que se estableció como decomiso por maniobra de defraudación.

Fuentes judiciales informaron que en caso de no hacerlo el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que se rematarán los bienes de los condenados para cubrir el monto del decomiso.

Los 684 mil millones de pesos se reparten solidariamente entre los 10 condenados del caso. Eso significa que se tienen que poner de acuerdo entre los acusados para determinar cómo devuelven el dinero.

Sin embargo, este medio pudo saber que hasta el momento las partes no se pusieron en contacto para abordar el decomiso. Por lo que todo indica que mañana nadie aportará dinero al tribunal.

En su resolución, el tribunal explicó que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. En la causa se determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, también condenado en el caso.

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron en 684 mil millones de pesos el monto del decomiso. Para eso utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en base a los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.

Pero el perito que presentó la defensa de la ex presidenta estableció que el decomiso debía ser de 42 mil millones de pesos, un 6 por ciento de los 684 mil millones. El especialista de la ex presidenta tomó el monto ilícito que estableció la justicia al momento de los hechos y le aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “De conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17″, concluyó el perito en su presentación.

Pero el tribunal tomó el monto oficial de los peritos de la Corte. En base a la disidencia del especialista de la defensa, en tribunales no se descartaba que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, haga alguna presentación o apelación.

Si no se presenta el dinero, el tribunal ordenará el decomiso de los bienes que estén a nombre de los condenados.

En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron una lista de los bienes a nombre de la ex presidenta. Allí hay una caja de seguridad de 4.500.000 dólares -que era la de su hija Florencia Kirchner-. Otra de un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires y sus empresas, entre ellas Los Sauces. A nombre de Los Sauces está el departamento de San José 1.111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz. La ex presidenta cumple la condena en prisión domiciliaria.