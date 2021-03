Tras una semana sin sesionar por casos Covid, el Concejo Deliberante rawsino volvió a funcionar

Después de una semana sin sesionar por una serie de contagios confirmados de Covid, este miércoles el Concejo Deliberante de Rawson retomó las actividades con estrictos controles y un pedido especial del presidente de Juan Carlos Salvado.

“Les pido por favor que cumplan las medida preventivas que se fijaron para evitar los contagios” dijo Salvado. “Cumpliendo con los protocolos dentro y fuera del Concejo, nos cuidamos entre todos y evitaremos un montón de problemas”, agregó.

Minutos antes de que inicie la sesión, el presidente del Concejo dialogó con DIARIO HUARPE y confirmó que en la última semana se registraron 7 casos simultáneos en el área administrativa del Concejo. Y hace tres días, la confirmación del hisopado positivo de un concejal que por segunda vez se contagia (por respeto al edil prefirió reservar la identidad).

“Yo me contagie y sé lo que significa”, dijo Salvado. “Y me contagie, porque me relajé con las medidas de prevención. Así que, por eso el pedido especial que hago a todos los que trabajamos en el Concejo. Porque ahora y más que nunca, tenemos que cuidarnos. El rebrote ya llegó y convive con nosotros”.

El área del edifico municipal donde funciona el poder legislativo estuvo serrado una semana.

Salvado contó que en los días en los que las actividades del Concejo Deliberante estuvieron suspendidas, se aprovechó para desinfectar cada área donde funciona el poder legislativo.

“Hemos hecho todo lo que corresponde y marco el Comité Covid, ahora quedará en la conciencia de cada uno la responsabilidad de los cuidados para que no tengamos que volver atrás y de una vez por todas, ganar esta batalla”, concluyó Salvado.