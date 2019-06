Tras vivir días de angustia, Fiorela y su hija volvieron a su hogar

"El momento del nacimiento de mi hija fue lo más hermoso y emocionante que me pasó en la vida y volvería a hacer todo igual, los problemas que tuvimos por hacer que la niña naciera fuera del hospital no pueden borrar ese recuerdo que me va a acompañar toda la vida", con estas palabras Antonio Victor Rosales (27) describió la emoción que sintió al ver el nacimiento de su hija en una casa que él, junto a su pareja acondicionaron para el evento. Este miércoles tras una serie de confusiones y hasta un ADN que aún está en estudio, la familia volvió a su casa en Chimbas.

Es que cuando Antonio o Tony como le dicen en su familia fue al hospital Rawson junto a su mujer Fiorela Eiras (27) se encontraron con que los profesionales del nosocomio tenían serias dudas sobre la paternidad de ambos jóvenes. Los médicos dieron parte a la Policía y Tony quedó detenido en la Comisaría 1º, mientras de Fiorela con su niña en brazos estuvo más de 10 horas en la recepción del hospital Rawson a la espera de una solución. El caso llegó a los medios gracias a que Marisa, la mamá de Fiorela, lo publicó en las redes.

Poco después de la conmoción desatada por el caso, la chica y su niña fueron internadas, el juez Pablo Flores ordenó un ADN, pero luego les permitió salir de alta, aún antes de que estén los resultados (N de la R: este diario publicó que este estudio ya estaba terminado, pero el análisis genético aún no ha sido concluido).

MIRÁ TAMBIÉN Dice que tuvo su bebé en casa, fue al hospital y la demoraron

En medio de la espera para que "por fin" les den el alta firmada, Tony contó que él y Fiorela se conocieron hace 4 años en Valle Fértil, se enamoraron, luego comenzaron a vivir juntos en su casa de Chimbas y hace un tiempo decidieron tener un hijo. "Cuando nos enteramos de que Fiore estaba embarazada ella me dijo que quería tener al bebé en casa, a mi me daba un poco de miedo, pero accedí porque decidí respetar la voluntad de mi pareja", aseguró Tony.

Con el paso de los meses se hicieron los controles médicos correspondientes, el embarazo fue muy saludable y esto los ayudó a decidirse a tener a su niña en casa. "En realidad mi hija no nació en nuestra casa, sino en un departamento que alquilamos con ayuda de mi suegra", aseguró Tony quien agregó que alquilaron un departamento porque él vive con su abuela y temieron que la anciana se pueda impresionar al ver el parto.

"Mi hija nació a la 1.18 de la madrugada del lunes yo grabe el momento en el que nacía cada vez que veo el video me emociona, fue lo mejor que nos pudo pasar, lo que pasó en el hospital va a quedar como un mal recuerdo, ahora solo pensaremos en criar y a amar a nuestra Eluney. Le pusimos así porque su nombre significa regalo del cielo", concluyó este orgulloso padre.