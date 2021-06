Trasplantados de San Juan pedirán en Nación que les coloquen una tercera dosis de vacuna contra el Covid-19

Una entidad que representa a pacientes trasplantados de San Juan solicitará ante las autoridades sanitarias de la Nación que los trasplantados reciban una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. Este reclamo local llega después de que diferentes estudios determinaran que las personas que recibieron un trasplante no generan defensas tras la colocación de las dos dosis de la vacuna.

Antonia Varas, referente de la ONG Más Vida, que representa a trasplantados en San Juan explicó que es el Gobierno Nacional el que debe autorizar una tercera dosis de vacuna contra el Covid-19.

Por eso desde la entidad ya están organizando una presentación ante la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT) que en una asociación civil que nuclea a los médicos, bioquímicos, biólogos, psicólogos con intereses académicos y científicos en los trasplantes de órganos de todo el país. Un pedido similar presentarán ante el Inaisa que es el órgano nacional que regula todo lo relacionado con trasplantes en la Argentina.

Desde hace un tiempo que a nivel mundial se viene hablando de la poca o nula efectividad de las vacunas contra el covid en pacientes con algún trasplante, Varas contó que alertados por las noticias en San Juan ya "varios" pacientes trasplantados se hicieron los estudios y encontraron que sus cuerpos no han generado defensas aun con las dos dosis de la vacuna.

Una vez que la Nación comenzó con la vacunación se consideró que los trasplantados estaban entre los grupos de riesgo, por eso decidieron darles prioridad.

En San Juan la vacunación de trasplantados comenzó el 8 de marzo. De acuerdo a esta referente en San Juan hay alrededor de 600 trasplantados y casi todos recibieron ya las dos dosis de vacuna contra el covid tal como se los indicaron sus médicos de cabecera y trasplantólogos.

Las dudas comenzaron a llegar poco después cuando se conocieron estudios que daban cuenta de que las vacunas no surten el efecto deseado en las personas que han tenido algún tipo de trasplante.

Varas aclaró que en San Juan no se conoce el porcentaje de estos pacientes que no han generado anticuerpos ante la vacuna. Es que para poder conocer este dato los trasplantados deben hacerse un estudio que tiene un costo superior a los $3.000 y ese es un monto al que no todos pueden acceder más teniendo en cuenta que ellos ya tienen otros gastos médicos.

"Lo único que pueden hacer las personas trasplantadas por ahora es cuidarse lo más que puedan para evitar contagiarse mientras esperamos que el mundo científico encuentre una solución para este grupo de pacientes", aseguró la referente cuyo esposo es trasplantado.

Qué dicen los estudios

Mientras tanto, a nivel internacional ya se habla de la posibilidad cierta de que los trasplantados reciban una o más dosis de refuerzo tras las primeras dos colocaciones.

De acuerdo a las primeras investigaciones, se cree que como los trasplantados suprimen su sistema inmunológico con medicamentos para que sus cuerpos no rechacen los órganos donados, son mucho menos propensos a desarrollar anticuerpos aun recibiendo las dos dosis estipuladas para prevenir el coronavirus.

De acuerdo a estudios recientes hechos por investigadores de la Universidad Johns Hopkins se determinó que solo el 17% de las personas que han recibido un órgano desarrolló anticuerpos detectables tras la primera dosis de una de las vacunas disponibles. En tanto que el 54% desarrolló algún nivel de defensas tras una segunda dosis.

Estos datos contrasta con todos los estudios y ensayos previos a la colocación masiva de las vacunas en donde se hablaba de un buen nivel de efectividad aún en pacientes receptores de trasplantes.

Mientras en Estados Unidos aún no se define el tiempo en el que los trasplantados podrían ponerse la tercera dosis, otros países como Canadá ya se ha iniciado un ensayo clínico que estudia la efectividad de terceras dosis de la vacuna Moderna para personas trasplantadas. Además en Francia las autoridades sanitarias ya han recomendado que las personas inmunodeprimidas reciban terceras dosis.