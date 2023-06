¡Tremendo! Israel Adesanya no descarta pelear con Jon Jones

Israel Adesanya aún desea medirse dentro del octágono de UFC con Jon Jones. Por ese motivo, en las últimas horas dejó en claro que no descarta el enfrentamiento en algún momento. El campeón de los Peso Mediano siempre ha querido verse de frente con el ahora campeón de los Peso Pesado, quien gobernó en los Peso Semi-Pesado hasta hace poco tiempo y decidió ir por más.

"No está reñido. Nunca he tenido una conversación con este tipo, así que, ¿cómo voy a tener una amistad, como un 'buddy-dom' con alguien con quien nunca he hablado? Sí, hemos peleado, no me gusta, no le gusto a él, pero respetamos las habilidades del otro y yo era un fanático incluso antes de estar en el UFC", fue lo que comenzó diciendo Adesanya sobre el estadounidense.

Luego, Israel también comentó lo siguiente sobre la posibilidad de enfrentarse a Jon Jones en algún momento de su carrera: "Era el campeón de UFC más joven, hizo grandes cosas, seguí su carrera, luego me llamó y yo estaba como, '¿Qué carajo? ¿Que te he hecho?' Lo mismo, le respondí, volvimos un poco a Twitter, lo cual fue divertido, pero la historia no ha terminado".

Más palabras de Israel Adesanya

"¿Anderson Silva - GSP? ¿Jon Jones - Anderson Silva? A veces, no siempre obtenemos lo que queremos, pero sentí que esas peleas habrían sido algunas de las peleas más grandes de la historia. No siempre conseguimos lo que queremos, pero conseguimos lo que conseguimos. En este momento, donde estamos, es solo otro de esos como yo y Alex Pereira. Es como, ugh, hemos terminado. Creo que ustedes son más duros con esto que nosotros. Jones y yo estamos como, 'OK'", afirmó el africano.

Para concluir, Israel Adesanya comentó: "Creo que siempre entretendremos esa pelea. Creo que es un buen día de pago para Israel y algo que creo que ambos atletas pueden vender bien, de lo que UFC también puede ganar un poco de dinero. Así que nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. Este juego se mueve tan rápido que es algo que en el futuro, suceda o no, simplemente lo dejaremos. La puerta siempre está abierta".