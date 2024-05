El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, entregó este lunes el primer barrio de su gestión: el Virgen de Fátima I, ubicado en Jáchal. El complejo habitacional de 73 casas construidas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y culminado con fondos enteramente provinciales, marcó un hito en un contexto complicado en el que el Gobierno nacional dejó de aportar para esta política pública. Consciente de eso, el mandatario provincial llamó a los intendentes a trabajar en conjunto y destacó el esfuerzo que hace la provincia para sostener la reactivación de la obra pública. “Hoy para mí es un día importante, un día emocionante. Porque podemos llevarle esta tranquilidad a estas familias, en este caso 73, su sueño de la casa propia”, dijo visiblemente movilizado.

En su discurso, Orrego sostuvo la importancia de la obra pública, sobre todo para quienes viven en el interior de San Juan, dado que no solo significa una edificación, sino también cuestiones como la facilidad de que una ambulancia llegue de un lugar a otro. En este contexto, dijo que la Argentina está pasando por un momento excepcionalmente difícil, pero que con esfuerzo y buena administración, se logrará sostener el objetivo de continuar con las construcciones.

Las casas del Barrio Virgen de Fátima I. Foto: Diario Huarpe.

“Yo estoy convencido de que vamos a salir de este momento, el peor de la historia. Estoy convencido porque estamos administrando y siendo muy estrictos. No hay gastos improductivos. Me ha tocado un momento muy difícil, pero estoy convencido de que con un buen equipo lo vamos a lograr. Los sanjuaninos siempre que nos hemos caído, nos hemos vuelto a levantar”, manifestó.

En un mensaje hacia el intendente de Jáchal y hacia el resto de los jefes comunales, el gobernador dijo que el Estado provincial “pone la estructura de las casas”, pero que en un trabajo conjunto se podrá completar el barrio con plazas, polideportivos, etcétera. “Es un barrio donde nosotros nos tocó poner las casas, pero seguramente al municipio le tocará hacer las plazas, o en un futuro un polideportivo. Esto lo digo porque me tocaba gobernar en mi ciudad y cuando me tocaba en ese momento, cuando me toca ahora, lo que pienso inexorablemente es en el hacer”, agregó.

Espejo, por su parte, tomó el mensaje y agradeció a Orrego por haber elegido a Jáchal como el símbolo de la reactivación de la obra pública.

“San Juan es la primer provincia que reactiva la obra pública y Jáchal es el primer departamento que recibe un barrio en esta gestión. Muchas gracias de verdad, Marcelo”, manifestó el intendente.

Este barrio en Jáchal es el primero en ser entregado durante la gestión de Orrego, pero se espera que el próximo mes haya un segundo. Según indicó la directora del IPV, Elina Peralta, indicó que el próximo complejo habitacional que se otorgará será La Jarilla, que está ubicado en Rawson y cuenta con 49 casas.

La emoción por la casa propia

La mayoría de las familias que esperaba su vivienda en el Barrio Virgen de Fátima I esperaron su casa durante 20 o 30 años. Algunos esperaron tanto, que no pudieron disfrutar su casa con sus hijos. Pese a esto, sus ojos reflejaron felicidad.

Es el caso de Miguel Angel Brizuela y Carmen Tejada, que esperaron su vivienda durante 30 años. No vivirán junto a sus hijos, porque ya “volaron del hogar”, pero disfrutarán acompañados de su casa propia. “Es un sueño cumplido”, indicaron.

Miguel Ángel y Carmen esperaron su casa por 30 años. Foto: Diario Huarpe.

Marlene Rodríguez también esperó durante 30 años su casa. Ahora, la disfrutará con sus hijos. “Estoy contenta, con mucha alegría. A pesar de que estuvimos durante 30 años esperando la casa. Otra adjudicataria es María Cristina Arancibia, quien aseguró que ahora que tiene su casa propia está mucho más tranquila.

María Cristina Arancibia, adjudicataria de su vivienda propia. Foto: Diario Huarpe.

Sin dudas, en la entrega del primer barrio durante la gestión de Orrego se vivieron muchas emociones. Como la de la familia de Patricia, que tiene tres hijas y una nieta. Una de ellas, tiene discapacidades motrices y auditivas. Esta familia estuvo durante años esperando una casa con condiciones dignas y aptas para las necesidades especiales de esta joven. La vida antes era muy complicada, dado que la silla de ruedas no cabía en el baño, y tenían que rebuscárselas para poder convivir. Ahora, el IPV construyó una vivienda donde su silla de ruedas puede convivir.

Patricia y su familia esperaron 24 años una casa. Foto: Diario Huarpe.

Todas estas historias individuales retratan un sueño colectivo: el de la casa propia. Un sueño que sin un Estado presente y una política pública destinada a satisfacer la necesidad de la gente.

