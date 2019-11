Tres fondos de inversión demandaron a la Argentina en Londres por no cumplir con pago de cupón PBI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP y Hirsh Group LLC están demandando a la Argentina, por no cumplir con las garantías atadas al PBI, por unos 6.100 millones de dólares, tras el canje de deuda dispuesto en 2005, según informó hoy la agencia Bloomberg.



Los fondos de cobertura dicen que la Nación manipuló sus cifras del producto interno bruto en 2013 para evitar pagos y está presentando una demanda ante el Tribunal Supremo de Londres para recuperarlos.



Los fondos poseen US$ 6.100 millones en valores denominados en euros vinculados al PIB. Según sus documentos, el crecimiento anualizado del PBI durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6% y, sin una contracción económica importante en el último trimestre, los valores debieron recibir un reembolso significativo. Luego, Argentina reformuló la manera en que calculaba el crecimiento del PBI, al publicar cifras que fueron mucho más bajas de las esperadas y demasiado bajas para estimular un pago.



Los fondos de cobertura dicen que el país intentó engañar a los inversores, ya sea voluntaria o accidentalmente, al publicar estadísticas inexactas del PBI. En sus presentaciones judiciales, los fondos señalan que el gobierno argentino manipuló las estadísticas económicas en el pasado, señalando los cambios realizados en los datos oficiales de inflación en 2007 que redujeron los pagos a los tenedores de bonos.



Una demanda de US$ 84 millones, iniciada por Aurelius en Estados Unidos por las mismas razones, fue anunciada a principios de este año. La demanda se presentó en agosto y el tribunal puso a disposición los documentos la semana pasada.



El caso corresponde a los incumplimientos derivados del default de 2001, cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desobedeció las órdenes judiciales de pagar a los llamados tenedores de bonos de "fondos buitre".



Cuando el país incumplió con una deuda de US$95.000 millones en 2001, tras el canje de 2005 se ofrecieron las garantías a los tenedores de bonos como parte de su programa de reestructuración.