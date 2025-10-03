Policiales > Gresca
Tres hombres agredieron brutalmente a una pareja a la salida del boliche Pío
POR REDACCIÓN
Un violento incidente ocurrió anoche en la vía pública, a la salida del local nocturno Pío, que resultó en serias lesiones para una pareja y la detención de tres sospechosos.
Los hechos tuvieron lugar en la esquina del boliche, en la madruagada de sete viernes 3 de octubre de 2025, después de que las víctimas se retiraran del lugar alrededor de las 4 de la mañana con destino a su casa.
Según los reportes, mientras la pareja caminaba, tres sujetos interceptaron a los jóvenes y comenzaron a "decir cosas a la chica". El hombre intervino, pidiéndoles que "paren un poco", lo que provocó una reacción inmediata y violenta por parte de los agresores.
Los sujetos atacaron a la pareja, golpeándolos de inmediato. A la joven, la agredieron "agarrando a las piñas", dejándola inconsciente en el piso. El joven, también fue atacado con brutalidad, sufriendo la fractura de la nariz y quedando tirado inconsciente en el suelo junto a su pareja. “Le partieron la nariz”, relató un testigo.
Tras la agresión, los tres atacantes se dieron a la fuga corriendo. Afortunadamente, La Policía de San Juan llegó al lugar y, poco después, aprehendió a los tres hombres, quienes fueron detenidos y trasladados. Quedaron alojados en las celdas de la Comisaría 4º, puestos a disposición del Procedimiento Especial de Flagrancia, por el delito de lesiones.
