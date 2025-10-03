Un violento incidente ocurrió anoche en la vía pública, a la salida del local nocturno Pío, que resultó en serias lesiones para una pareja y la detención de tres sospechosos.

Por defender a su pareja, el hombre sufrió una fractura de nariz. Foto gentileza.

Los hechos tuvieron lugar en la esquina del boliche, en la madruagada de sete viernes 3 de octubre de 2025, después de que las víctimas se retiraran del lugar alrededor de las 4 de la mañana con destino a su casa.

Según los reportes, mientras la pareja caminaba, tres sujetos interceptaron a los jóvenes y comenzaron a "decir cosas a la chica". El hombre intervino, pidiéndoles que "paren un poco", lo que provocó una reacción inmediata y violenta por parte de los agresores.

Profesionales de emergencias médicas trasladaron a las víctimas a Urgencias del Rawson. Foto gentileza.

Los sujetos atacaron a la pareja, golpeándolos de inmediato. A la joven, la agredieron "agarrando a las piñas", dejándola inconsciente en el piso. El joven, también fue atacado con brutalidad, sufriendo la fractura de la nariz y quedando tirado inconsciente en el suelo junto a su pareja. “Le partieron la nariz”, relató un testigo.

El ataque en patota empezó tras un acoso callejero que tuvo como víctima una joven. Foto gentileza.

Tras la agresión, los tres atacantes se dieron a la fuga corriendo. Afortunadamente, La Policía de San Juan llegó al lugar y, poco después, aprehendió a los tres hombres, quienes fueron detenidos y trasladados. Quedaron alojados en las celdas de la Comisaría 4º, puestos a disposición del Procedimiento Especial de Flagrancia, por el delito de lesiones.

El hombre que defendió a su pareja, quedó tirado en el suelo. Foto gentileza.