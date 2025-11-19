Conmebol está valorando la creación de una nueva competencia, una Liga de Naciones que funcionaría como sustituto de las tradicionales Eliminatorias para el Mundial de 2030. Esta iniciativa busca darle un formato más atractivo y competitivo al proceso de clasificación en Sudamérica.

Según explicó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, este nuevo torneo no solo definiría qué selecciones clasifican al Mundial, sino que también otorgaría un título oficial, sumando valor deportivo a la competencia. Además, Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tienen asegurada su plaza como países anfitriones de la Copa del Mundo 2030, podrían participar para competir por este trofeo.

Uno de los motivos para esta propuesta es la preocupación por la reducción de partidos en las Eliminatorias tradicionales debido a la clasificación automática de estos tres países. La ausencia de estas selecciones en el torneo disminuiría el atractivo de la competición y, por ende, los ingresos por derechos de transmisión, que son fundamentales para las federaciones sudamericanas.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial y la decisión final se tomará una vez concluido el Mundial 2026. Aún no se definió el monto económico que recibirá el equipo ganador, pero se sabe que el trofeo otorgado será reconocido oficialmente y sumará una estrella más al palmarés del vencedor.

El modelo que inspira esta propuesta es el sistema utilizado en las Eliminatorias para el Mundial Femenino de 2027, donde Sudamérica disputa una Liga de Naciones que otorga dos plazas directas y la posibilidad de repechaje para otros equipos, transformando la clasificación en un torneo con mayor competitividad y prestigio.