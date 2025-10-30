El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “un éxito rotundo” su encuentro con el mandatario chino Xi Jinping, el primero desde 2019, y anunció una serie de medidas para recomponer las relaciones económicas entre ambos países. Según adelantó a los periodistas a bordo del Air Force One, Washington reducirá los aranceles a los productos chinos del 20% al 10%, lo que bajará el tipo arancelario combinado total del 57% al 47%.

“Supongo que en la escala del 0 al 10, siendo 10 lo mejor, diría que la reunión fue un 12”, expresó Trump tras el cara a cara con el líder de Beijing. En paralelo, el gobierno chino se comprometió a permitir la exportación de elementos de tierras raras (clave para la industria tecnológica) y a reanudar la compra de soja y otros productos agrícolas estadounidenses.

El presidente chino sostuvo que “es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones”, pero destacó que “ante las dificultades y los retos, debemos mantener el rumbo y asegurar el avance firme del gran barco de las relaciones”. Según Xi, tanto China como Estados Unidos “pueden ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos”.

Desde la cancillería china, la portavoz Mao Ning informó que ambos líderes acordaron “mejorar la cooperación en los ámbitos económico, comercial y energético” y mantener un diálogo regular para consolidar los avances. Además, Trump manifestó su interés en visitar China a comienzos de 2026 e invitó a Xi Jinping a realizar una visita oficial a Washington.

En una publicación en la red social Truth Social, Trump celebró el compromiso de Beijing de comprar “grandes cantidades de soja, sorgo y otros productos agrícolas estadounidenses” e instó a los productores locales a “salir inmediatamente a comprar más tierras y tractores más grandes”. Agradeció públicamente al presidente Xi “por su cooperación y visión estratégica”.

El mandatario norteamericano adelantó también que China podría iniciar una transacción a gran escala para la compra de petróleo y gas de Alaska, lo que consolidaría un nuevo capítulo de entendimiento económico entre ambas potencias.

“Los acuerdos alcanzados hoy brindarán prosperidad y seguridad a millones de estadounidenses”, concluyó Trump, destacando el impacto positivo que, según afirmó, tendrá este acercamiento en el empleo y el crecimiento del país.