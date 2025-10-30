Política > Trato comercial
Trump acordó con Xi Jinping y anunció una baja de aranceles a China
POR REDACCIÓN
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “un éxito rotundo” su encuentro con el mandatario chino Xi Jinping, el primero desde 2019, y anunció una serie de medidas para recomponer las relaciones económicas entre ambos países. Según adelantó a los periodistas a bordo del Air Force One, Washington reducirá los aranceles a los productos chinos del 20% al 10%, lo que bajará el tipo arancelario combinado total del 57% al 47%.
“Supongo que en la escala del 0 al 10, siendo 10 lo mejor, diría que la reunión fue un 12”, expresó Trump tras el cara a cara con el líder de Beijing. En paralelo, el gobierno chino se comprometió a permitir la exportación de elementos de tierras raras (clave para la industria tecnológica) y a reanudar la compra de soja y otros productos agrícolas estadounidenses.
El presidente chino sostuvo que “es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones”, pero destacó que “ante las dificultades y los retos, debemos mantener el rumbo y asegurar el avance firme del gran barco de las relaciones”. Según Xi, tanto China como Estados Unidos “pueden ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos”.
Desde la cancillería china, la portavoz Mao Ning informó que ambos líderes acordaron “mejorar la cooperación en los ámbitos económico, comercial y energético” y mantener un diálogo regular para consolidar los avances. Además, Trump manifestó su interés en visitar China a comienzos de 2026 e invitó a Xi Jinping a realizar una visita oficial a Washington.
En una publicación en la red social Truth Social, Trump celebró el compromiso de Beijing de comprar “grandes cantidades de soja, sorgo y otros productos agrícolas estadounidenses” e instó a los productores locales a “salir inmediatamente a comprar más tierras y tractores más grandes”. Agradeció públicamente al presidente Xi “por su cooperación y visión estratégica”.
El mandatario norteamericano adelantó también que China podría iniciar una transacción a gran escala para la compra de petróleo y gas de Alaska, lo que consolidaría un nuevo capítulo de entendimiento económico entre ambas potencias.
“Los acuerdos alcanzados hoy brindarán prosperidad y seguridad a millones de estadounidenses”, concluyó Trump, destacando el impacto positivo que, según afirmó, tendrá este acercamiento en el empleo y el crecimiento del país.
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó su respaldo al presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas. Afirmó que el mensaje libertario del mandatario “resuena en todo el hemisferio” y sostuvo que los mercados “deberían facilitar la financiación de la República para 2026”.