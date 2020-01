Trump advierte a Jamenei que "cuide" sus palabras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy al líder supremo iraní, Alí Jamenei, que sea "cuidadoso" con las palabras, después de que el ayatollah criticara las Washington en un sermón en Teherán.



"El llamado 'Líder Supremo' de Irán, quien no ha sido tan Supremo últimamente, ha dicho algunas cosas desagradables de Estados Unidos y Europa", se quejó Trump en su cuenta de Twitter.



"Su economía está en crisis y su gente está sufriendo. Debería ser muy cuidadoso con sus palabras", subrayó el mandatario.



Ayer, por primera vez en ocho años, Jamenei habló ante miles de personas en el sermón de los viernes, el más importante de la semana, y llamó al mundo islámico a mantener la "unidad y cooperaración" frente a los desafíos de Estados Unidos.



Además, llamó al pueblo iraní a no rendirse ni confiar en Europa.



"El camino para salvarse es no tener miedo del enemigo", aseveró Jameneí, quien denunció que Washignton ha tratado de "crear discordias" y "controlar los países de la región y sus riquezas".



"El mayor castigo (para Estados Unidos) será su salida de la región", prometió Jameneí aludiendo a las tropas estadounidenses y al objetivo declarado por Irán tras el asesinato del poderoso general Qassem Soleimaní el 3 de enero.



El asesinato de Soleimaní en un bombardeo estadounidense en Bagdad provocó una grave crisis entre Teherán y Washington y llevó a la Guardia Revolucionaria iraní a atacar con misiles días después una base militar en Irak con presencia de tropas norteamericanas.



Ese ataque, al que Washington decidió responder con sanciones pero no con acciones militares, fue "un golpe duro contra Estados Unidos" que rompió "su prestigio y su arrogancia", según Jameneí.



En otro tramo del discurso, se refirió a Francia, Reino Unido y Alemania, que iniciaron un proceso para recurrir el acuerdo nuclear.



"Sus negociaciones tienen muchas trampas y reflejan su mala voluntad (...) no podemos confiar en ellos", afirmó Jamenie.



"El único camino del pueblo es la fuerza" porque a cualquier negociación se debe llegar desde una posición fuerte y no débil, agregó el Ayatollah.



El pacto nuclear está en entredicho desde la llegada a la Casa Blanca de Trump, quien durante la campaña prometió renegociar el acuerdo firmado por su antecesor, Barack Obama.



En 2018, Washington abandonó el pacto y reimpuso sanciones. Teherán pidió a los países europeos buscar una salvaguarda para evitar las pérdidas económicas que acarreaban las sanciones.



Europa no consiguió aliviar las sanciones y esta semana, en medio de presiones de Estados Unidos, iniciaron un mecanismo que podría terminar con el acuerdo nuclear de 2015.



Según la OIEA, el organismo encargado de controlar el cumplimiento del pacto, Irán mantuvo sus compromisos hasta que comenzó a abandonarlos gradualmente hasta que el pasado 5 de enero anunció que dejaba de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico.