Trump se desentiende de los kurdos de Siria y enfrenta más críticas por la ofensiva turca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que una ofensiva lanzada por Turquía en Siria contra combatientes kurdos que eran aliados de Estados Unidos no es un problema de su país, y volvió a rechazar crecientes críticas por la operación turca. Turquía invadió el noreste de su vecina Siria la semana pasada luego de que Trump ordenara la retirada de esa región de las fuerzas estadounidenses que durante años pelearon codo a codo con los combatientes kurdos contra el grupo Estado Islámico (EI). Pese a la lluvia de criticas que provocó la retirada de Estados Unidos del norte de Siria, Trump redobló hoy la apuesta y aseguró que el PKK, la guerrilla independentista kurda de Turquía y el principal enemigo contra el que pelea Ankara, es una "mayor amenaza terrorista" que el EI. Las críticas a Trump no solo surgieron de sus socios internacionales que temen un resurgimiento del EI, sino también desde el Congreso estadounidense. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que condena la operación turca por 354 votos contra 60, es decir con el apoyo de casi 130 de los 198 representantes republicanos. Sin embargo, Trump se mantiene firme en su decisión. "No es nuestra frontera. No deberíamos estar perdiendo vidas por ella", dijo poco antes Trump sobre el límite entre Turquía y el noreste de Siria, donde tiene lugar la ofensiva. El presidente, desestimando la indignación de legisladores republicanos, dijo que no estaba en el interés de Estados Unidos proteger a los kurdos, y rechazó que la retirada militar de su país haya abierto nuevas oportunidades para Rusia en Siria. "Siria probablemente tenga un socio en Rusia. Quienquiera que sea, les deseo mucha suerte", señaló Trump, citado por CNN. En los últimos días, los sirio-kurdos se aliaron con el Ejército sirio para que los ayude contra Turquía. La descripción de Trump del estado de las cosas en Siria se topó no solo con la condena a la ofensiva turca aprobada en el Congreso, sino que también desató una pelea inusualmente pública con los máximos líderes parlamentarios de la oposición demócrata. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, denunció que el mandatario atacó a la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, en medio de una discusión sobre la situación en Siria. "Ella mantuvo la calma completamente, pero él la llamó política de tercera clase. Dijo que hay comunistas implicados y que 'a ustedes, muchachos, les podría gustar eso", contó en una rueda de prensa, según la agencia de noticias EFE. Schumer agregó que después de los "insultos", todos los líderes opositores abandonaron la reunión. Lejos de desmentir esta denuncia, Trump publicó poco después en su Twitter una serie de fotos de la reunión en la Casa Blanca, en la que primero se ríe de la cara seria de la dirigente opositora y luego la mostró enojada: "¡Nancy desquiciada en una crisis nerviosa!" Finalmente, el mandatario publicó una foto de los asientos vacíos que había dejado el liderazgo demócrata: "¡Los demócratas que no hacen nada -Pelosi y Schumer- abandonaron el Salón del Gabinete!". Aunque Trump ha rechazado críticas por el repliegue, ha impuesto sanciones a Turquía en un intento por forzar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a detener el asalto militar. También envió a su vicepresidente, Mike Pence, a Turquía reunirse con Erdogan para tratar de negociar un alto el fuego. Turquía lanzó su ofensiva porque considera "terroristas" a los kurdo-sirios por sus vínculos con la guerrilla separatista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que pelea para independizar la zona del sudeste turco de mayoría kurda.