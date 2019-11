UDAP confirmó que adhiere al paro docente convocado para este viernes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció en el mediodía de este jueves un paro nacional para este viernes en repudio a los incidentes registrados durante una manifestación docente en Chubut.Desde el gremio UDAP, que nuclea a la mayor parte de los docentes de la provincia, confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo.

En los disturbios, sucedidos durante la mañanade este viernes, fue detenido el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECh), Santiago Goodman. Tras este incidente la Ctera convocó a la medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo.

Desde UDAP, el secretario general Luis Lucero confirmó la adhesión a la medida de fuerza y aseguró que es una forma de apoyar la lucha de los compañeros de la provincia patagónica.

Una vez confirmada la medida de fuerza resta saber si el Gobierno descontará el día no trabajado. Ya en anteriores oportunidades, las autoridades aseguraron que mandarán a descuento los días no trabajados. Igualmente, hasta el momento no se han realizado los mencionados descuentos.

El comunicado de UDAP