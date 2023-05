UFC Vegas 73: hora, cartelera y transmisión de Mackenzie Dern vs. Angela Hill

Las peleadoras Mackenzie Dern y Angela Hill ingresan una vez más al octágono, en este UFC Vegas 73. El sábado por la noche, en el Apex de Nevada, doce peleas en total emocionarán a todos los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas. Si bien no hay títulos en juego ni rivalidades históricas, está la posibilidad de ver a varios nombres reconocidos y talentos impresionantes de la compañía.

No está demás recordar que Mackenzie Dern arriba a este cruce con la necesidad de ganar para mantener sus aspiraciones al título de Peso Paja en UFC. Su último enfrentamiento fue ante la china Yan Xiaonan y terminó en derrota. Con un récord de 12-3, la luchadora brasileña logró vencer por sumisión en 7 oportunidades. Ahora, octava en el ranking de la división, confía en su jiu-jitsu para someter a su próxima rival.

Por otro lado, Angela Hill, más allá de estar en el número 14 del ranking, es una de las luchadoras más duras y peligrosas de la categoría. En esta ocasión, deberá utilizar muchas patadas y el movimiento para evitar ser derribada por Dern. Sus habilidades de Muay Thai serán la clave para mantenerse con la posibilidad de vencer. Claro, no será nada fácil para ninguna de las dos.

Cartelera UFC Vegas 73: Dern vs Hill

Estelares

Peso Paja femenino: Mackenzie Dern vs Angela Hill

Peso Mediano: Edmen Shahbazyan vs Anthony Hernandez

Peso pactado femenino: Emily Ducote vs Loopy Godinez

Peso Wélter: Andre Fialho vs Joaquin Buckley

Peso Ligero: Diego Ferreira vs Michael Johnson

Preliminares

Peso Ligero: Maheshate vs Viacheslav Borshchev

Peso Paja femenino: Karolina Kowalkiewicz vs Vanessa Demopoulos

Peso Wélter: Orion Cosce vs Gilbert Urbina

Peso Pesado: Ilir Latifi vs Rodrigo Nascimento

Peso Ligero: Chase Hooper vs Nick Fiore

Peso Mosca femenino: Natalia Silva vs Victoria Leonardo

Peso Wélter: Takashi Sato vs Themba Gorimbo.

Horarios

Estelares

A las 19:00 horas de Chile, Bolivia, Paraguay; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 17:00 horas de México; 01:00 horas de España.

Preliminares

A las 16:00 horas de Chile, Bolivia, Paraguay; 17:00 horas de Argentina y Uruguay; 15:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 14:00 horas de México; 22:00 horas de España.

Transmisión

Cabe resaltar que el UFC Vegas 73 se podrá ver por diferentes plataformas, pero siempre dependiendo en qué territorio del mundo se encuentre el aficionado. En Latinoamérica, la cartelera será transmitida en ESPN, excepto en México, Argentina y Chile, que podrán ver el evento en las pantallas de Fox Sports. En cuanto al streaming, todos los latinos tendrán la posibilidad de apreciar lo que suceda en el octágono mediante las aplicaciones de Star Plus y UFC Fight Pass.