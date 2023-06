UFC Vegas 74: hora, cartelera y transmisión del evento de este sábado

El próximo sábado 3 de junio, el UFC Vegas 74 entregará un nuevo espectáculo para los amantes de las MMA. Se celebrará un show de trece contiendas en total, las que se llevarán a cabo en el Apex de Negada. Kai Kara-France se enfrentará a Amir Albazi en el combate estelar de la velada, en la categoría de Peso Mosca. A continuación, la cartelera, los horarios y cómo ver el evento.

Cabe resaltar también que en la batalla co-estelar estarán nada menos que Alex Caceres y Daniel Pineda, dos grandes peleadores de la división de Peso Pluma. El último mencionado busca encontrar la regularidad en UFC, ya que ha alternado resultados desde su arribo a la empresa. Por otro lado, el primero de los dos tiene la intención de defender su posición como el rankeado número quince en el peso.

Por otra parte, Jim Miller y Jared Gordon protagonizarán una de las contiendas más esperadas de la noche y el año. Los veteranos entregarán un espectáculo sin igual, correspondiente a la división de Peso Ligero. Ambos son referentes de la promotora de Dana White, entregando grandes combates a lo largo de su carrera. Es justamente por ello que las expectativas depositadas en los dos están más que justificadas.

Cartelera del UFC Vegas 74

Estelares

Peso Mosca: Kai Kara-France vs. Amir Albazi.

Peso Pluma: Alex Caceres vs. Daniel Pineda.

Peso Ligero: Jim Miller vs. Jesse Butler.

Peso Mosca: Tim Elliott vs. Victor Altamirano.

Peso Mosca Femenino: Karine Silva vs. Ketlen Souza.

Peso Ligero: Jamie Mullarkey vs. Guram Kutateladze.

Preliminares

Peso Welter: Abubakar Nurmagomedov vs. Elizeu Zaleski dos Santos.

Peso Gallo: John Castañeda vs. Mateus Mendonça.

Peso Pesado: Andrei Arlovski vs. Don’Tale Mayes.

Peso Paja Femenino: Elise Reed vs. Jinh Yu Frey.

Peso Gallo: Daniel Santos vs. Johnny Muñoz Jr.

Peso Gallo: Da’Mon Blackshear vs. Luan Lacerda.

Peso Semipesado: Philipe Lins vs. Maxim Grishin.

Horarios

Estelares

A las 21:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 22:00 horas de Argentina y Uruguay; 20:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 03:00 horas de México; 00:00 horas de España.

Preliminares

A las 18:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 19:00 horas de Argentina y Uruguay; 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 16:00 horas de México; 00:00 horas de España.

Transmisión

Cabe resaltar que lo que suceda en el UFC Vegas 74 se podrá apreciar en Latinoamérica por ESPN, excepto en México, Argentina y Chile. En estos últimos, será mediante las pantallas de Fox Sports. En cuanto al streaming, Star+ transmitirá las peleas.