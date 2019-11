Un albañil con antecedentes quedó detenido por el femicidio de la enfermera de San Nicolás

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un albañil con antecedentes por homicidio y abuso sexual, que fue delatado por su esposa, fue detenido esta noche como el principal acusado del femicidio de Daiana Almeida, la enfermera encontrada asesinada ayer en la ciudad bonaerense de San Nicolás, informaron fuentes judiciales y policiales.



Se trata de Miguel Ángel Nieva (30), quien quedó imputado del "homicidio agravado por mediar violencia de género" de Almeida (30), quien de acuerdo a la autopsia que se realizó esta mañana murió degollada y no presentaba signos de abuso.



Sin embargo, el fiscal de la causa, Ariel Tempo, aseguró hoy a Télam que la principal hipótesis del asesinato es que se trató de "un femicidio con connotaciones sexuales".



"Fue un ataque sexual que no pudo consumar porque la víctima llegó a defenderse. En la autopsia se detectaron lesiones defensivas como cortes en los brazos y pelos propios en las manos", explicó el fiscal.



"Más allá de que aprovechó para llevarse algo de la víctima, la motivación principal parece ser el ataque sexual. En la escena quedó la billetera de la víctima con dinero y tampoco llegó a robarle la moto", agregó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de San Nicolás.



Sobre cómo llegaron al principal sospechoso, el fiscal explicó que "la propia pareja del imputado hizo esta mañana una llamada al servicio de emergencias 911 para decir que tenía información sobre el asesino".



Cuando la Policía fue a la casa a verificar qué datos tenía esa mujer sobre el caso, le contó a los efectivos que su marido había llegado borracho a su casa y le confesó que había asesinado a una mujer, señalaron fuentes policiales.



"Como no se le puede tomar declaración testimonial a la esposa de un sospechoso, porque no puede declarar en su contra, capitalicé ese llamado iniciando una investigación sobre esa pista con un allanamiento de urgencia al domicilio, que dio resultados positivos", explicó el fiscal.



Tempo reveló que en la casa del sospechoso, ubicada en la calle Ameghino 1871 de San Nicolás, no se pudo localizar al acusado pero sí se hallaron "evidencias que determinaron que la persona que vive ahí estaba vinculada al homicidio, como el reloj pulsera de la víctima, un pantalón manchado con sangre y algunas prendas de vestir quemadas en el fondo de la casa sobre una chapa".



Además, el fiscal indicó que Nievas "tiene una moto, ya secuestrada, y un casco igual a los del hombre que quedó filmado en varios videos siguiendo, interceptando e intimidando a la víctima".



Tempo añadió que él cree que la víctima no conocía al albañil pero sí tiene confirmado que Nievas trabajaba en una obra en construcción ubicada frente al hospital donde trabajaba Almeida como enfermera y que, de allí, pudo haberla seguido hasta la esquina de la casa de ella, donde la interceptó.



De hecho, hay una cámara de seguridad de un supermercado chino que registró al presunto asesino en moto y con casco se acerca al rodado de la enfermera y luego ambos se van aparejadas, a lo que se sumó el testimonio de un vecino que contó que en ese momento oyó que a ella la querían asaltar.



"El sospechoso tiene antecedentes por un homicidio con un modus operandi similar al que estoy investigando, cometido con un cuchillo, y también causas por abuso sexual", detalló.



Por otra parte, familiares, amigos y vecinos de Almeida marcharon a partir de las 18 en reclamo de justicia en la Plaza Mitre, situada en el centro de San Nicolás y cerca del Hospital San Felipe en el que trabajaba la víctima.



Y en momentos en que concluía la movilización, de la que participaron decenas de personas, se produjo la captura del acusado Nieva, dijeron los informantes.



"Yo pediría la pena de muerte. Yo estoy a favor de la vida pero con esta gente que no se recupera más, no sirve", dijo a la prensa Silvia, la madre de la víctima, quien encabezó la movilización.



El cuerpo de la enfermera fue encontrado ayer, a unos 200 metros de su moto Zanella color rojo, en descampado de la zona conocida como Molino Santa Clara, del norte de San Nicolás, en el límite con Santa Fe.



De acuerdo a las fuentes, la mujer había salido de trabajar en el hospital por la madrugada pero nunca llegó a su vivienda ubicada en Lavalle al 900, por lo que su familia denunció la desaparición a las pocas horas.



Tras montar un operativo de búsqueda, un niño de 11 años encontró la moto de la víctima y se alertó al 911, a partir de lo cual, se profundizó el rastrillaje en esa zona y se halló el cadáver con el torso desnudo.