Un alto mando de la Guardia Revolucionaria dice que el ataque fue solo una muestra de su poderío

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Alí Fadaví, aseguró este jueves que el ataque con misiles a objetivos militares en Irak con presencia estadounidense, fue solo una muestra del poderío defensivo del país persa.



En un discurso en la ciudad de Isfahán, en el centro del país, Fadaví destacó que ese bombardeo contra la base de Ain al Asad es "una de las manifestaciones inigualables del poderío y la capacidad de Irán en el campo de la defensa militar".



"Estados Unidos siempre ha llevado a cabo atrocidades y crímenes en la región y en el mundo, pero nunca ha logrado la victoria ante el Irán islámico" dijo según informó la agencia de noticias Tasnim.



El subcomandante de este cuerpo militar de elite, declarado por Washington en abril pasado como "organización terrorista", afirmó que "ningún país del mundo ha hecho una acción semejante contra Estados Unidos".



Al respecto, explicó que las decenas de misiles disparados sobrevolaron otras dos bases militares y los estadounidenses "a pesar de estar en alerta no pudieron hacer nada".



Imágenes por satélites, captadas por la empresa estadounidense Planet y difundidas ayer, muestran daños significativos en edificios de la base aérea que podrían ser hangares y lugares donde se guardaba equipamiento.



No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el miércoles que no hubo "bajas mortales" en el bombardeo y que el daño material fue "mínimo".



Ese ataque fue la respuesta de Irán al asesinato en un bombardeo selectivo estadounidense del general iraní Qasem Soleimaní en Bagdad el pasado viernes.



Estos hechos elevaron la tensión en la región, aunque tanto Teherán como Washington aseguran que no buscan una guerra total, y Trump apostó ayer por las sanciones en vez de por la vía militar para tomar represalias contra Irán.