Un auto no frenó en una esquina y provocó un triple choque

Dos autos y una camioneta protagonizaron un fuerte e impactante choque en una esquina de Concepción, localidad de la Ciudad de San Juan. Por el siniestro vial, varias personas terminaron heridas, pero tuvieron lesiones de gravedad, según informaron fuentes policiales.

Las imágenes no dejaron de ser impactantes. Un auto Renault Sandero no frenó en la esquina de calle Marqués de Aguado y La Rioja y provocó un triple choque que involucró a una Toyota Hilux y un Renault Logan.

El Sandero circulaba por la Marqués de Aguado en sentido oeste-este, impactó contra la Hilux, que iba por Rioja norte-sur y esto terminó por provocar un efecto rebote que la ligó el Logan. La camioneta dio varios tumbos y quedó con las ruedas arriba y los vidrios destrozados.

Trascendió, que de la camioneta, salió una mujer y un nene con heridas, aunque no de consideración. Ambos fueron llevados por una ambulancia al servicio de Urgencia del hospital Guillermo Rawson. No se supo cuántos ocupantes había en los otros dos vehículos, pero sí confirmaron que no hay lesionados de gravedad.

La camioneta terminó totalmente dañada, mientras que los otros autos, daños menores.