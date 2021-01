Un bonaerense eligió San Juan para pedirle matrimonio al amor de su vida

"Un momento hermoso, rodeado de un paisaje imponente, con nuestros amigos y ¡ella me dijo que sí!", este fue el relato de Diego Sorbello un nombre de 46 años que viajó a San Juan desde Quilmes junto a su pareja Alejandra Benítez de 37 en medio de estos días de descanso, Diego se animó a pedirle matrimonio a la mujer con quien comparte su vida desde hace años.

Ya de regreso en Buenos Aires, Diego le contó a DIARIO HUARPE que él ya venía con la idea de pedirle casamiento a su pareja y aprovechó la complicidad de sus amigos para hacer la gran pregunta.

"Lo único que le pedí a mis amigos es que me ayudarán a armar un momento lindo para pedirle casamiento a Ale. Nos invitaron a pasear en catamarán en el dique de Ullum y en un momento el capitán del barco empezó a hablar de que el paisaje era hermoso, mi amigo empezó también hablar del romance y de que el lugar invitaba para el amor", relató Diego.

Ya con un clima más romántico Diego se armó de valor. "Le pregunté a Ale si quería casarse conmigo, ella me dijo que sí, todos brindamos y festejamos" contó Diego sobre el momento en el que le propuso casamiento a la mujer con quien formó una pareja hace años y con quien comparte la crianza del hijo adolescente de Diego y las 4 niñas de Alejandra.

Ahora la pareja piensa que si todo sale bien, y la pandemia lo permite, quieren volver a San Juan a fines de 2021 para casarse en la provincia ya que aseguran que disfrutan mucho del paisaje y de su gente.

Si bien aún no tienen nada definido sobre el festejo, aseguró que espera que sea en un hermoso lugar rodeado de los amigos que supieron granjearse en estas tierras.

El quilmeño contó que la pareja está pensando seriamente en emigrar a San Juan. "Es hermoso, tiene paisajes maravillosos y además hay una tranquilidad y una solidaridad que en otros lugares no encontramos. Yo he visto que en San Juan los chicos pueden jugar tranquilos en la calle, sin importar la hora" contó Diego.

Este hombre agregó que él trabaja como enfermero en el hospital Argerich y se mostró esperanzado en que si se muda a San Juan podría conseguir trabajo. "Yo amo la enfermería, soy consciente de la importancia de mi trabajo y creo que puedo aportar mi experiencia en el sistema de salud de la provincia", explicó.

Ante la pregunta de por qué eligió a San Juan para sus vacaciones y para proponerle matrimonio a su pareja, Diego contó que hace un tiempo vino a la provincia para participar del bautismo del hijo de un amigo.

"No me voy a olvidar de una noche en que le dijimos a unos parientes de mi amigo que nos íbamos a comer afuera, la señora me dijo que no saliera a gastar dinero y nos invitó a cenar, poco después llegaron todos los parientes compartimos un asado. Todos nos trataban como si fuéramos su familia, eso no se ve en todos lados", concluyó Diego.