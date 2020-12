Un diputado sanjuanino adelantó que votará a favor de la legalización del aborto

Son horas clave las que se viven dentro del Congreso Nacional por el debate del aborto que se mantendrá, según estiman, hasta altas horas de la madrugada. La sorpresa, por lo menos para San Juan, fue que un diputado adelantó su voto y será a favor de la despenalización de la práctica.

El asombro se debe a que en el debate del año pasado, todos los legisladores provinciales con representación en esa banca nacional fueron en contra de la normativa y enrolándose con entre los pañuelos celestes apoyaron “las dos vidas”.

“He puesto lo mejor de mí”, comenzó diciendo el legislador en una entrevista con Canal 13 San Juan. Contó que la decisión la tomó apenas el proyecto ingresó al Congreso.

“Dejé de lado y me despojé de mis creaciones personales. Entendí que como legislador me tenía que dar la responsabilidad de escuchar, de no salir sesgado por esas creencias personales que a mí me invaden para marcar una posición”, argumentó.