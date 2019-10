Un dólar más débil tras acuerdo de "Brexit", impulsó el precio del petróleo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) ganó hoy 1,2 % y cerró en US$ 53,93 el barril, mientras que el Brent, avanzó 0,77% y cotizó US$ 59,86 en la bolsa de Londres. El crudo del mar del Norte, concluyó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,46 respecto a ayer, cuando cerró en US$ 59,40. El valor del crudo de EE.UU, terminó con ganancias, influenciado por una mayor debilidad del dólar, tras el acuerdo sobre el Brexit, sumado a que los últimos inventarios de petróleo sobrepasaron las previsiones de reservas. En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en noviembre sumaron US$ 0,57 respecto a ayer. . En tanto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en noviembre prácticamente se quedaron iguales, en US$ 1,62 el galón, y los de gas natural con vencimiento el mismo mes sumaron poco más de un centavo hasta los US$ 2,31 por cada mil pies cúbicos.