Un enfermero se hizo una prueba de ADN y terminó heredando un castillo

Jordan Adlard Rogers es un afortunado joven de 31 años cuya vida cambió luego de que hizo una prueba de ADN. Es que los análisis confirmaron que es hijo legítimo de un multimillonario lord inglés, se trata del aristócrata Charles Rogers quien murió a los 62 años de edad por una sobredosis de drogas. Es por esto que heredó un castillo valuado en más de 63 millones de dólares.

Rogers sospechaba que Charles era su verdadero padre desde los ocho años, pero nunca pudo confirmarlo hasta que se realizó los estudios luego de que su progenitor perdió la vida.

"Cuando yo tenía 18 años lo llamé y le pregunté si podía hacerme la prueba de ADN y él me dijo que lo hiciera, pero los abogados se negaron. Le escribí varias cartas pero nunca recibí una respuesta, entonces hace tres años me puse en contacto con su abogado, Philip Care", contó Rogers hijo.

"Su abogado dijo que Charles no quería hacer la prueba, así que escribí una carta final y le adjunté un kit de prueba de ADN, y fue entonces que Philip me llamó y me dijo que Charles ya estaba muerto".

Es así que Jordan Adlard Rogers quedó como único heredero de la finca de 1536 acres valuada en 50 millones de libras. Con respecto a lo ocurrido, asegura: "La gente dice que tengo suerte, pero cambiaría cualquier cosa por volver el tiempo atrás y que mi papá sepa que yo era su hijo. Tal vez entonces él podría haber tomado un camino diferente".

A pesar de que su presente dio un rotundo cambio, manifestó: "No voy a olvidar de dónde vengo". Antes de que todo cambiara trabajaba como enfermero aunque dice que ya no va a trabajar porque no lo necesita pero hará acciones de beneficencia para ayudar a las personas que más lo necesitan.

Fuente: La Nación.