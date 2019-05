Un error de Game of Thrones indignó a los fanáticos

En el cuarto episodio de Game of Thrones hubo un insólito error que fue detectado rápidamente por los fanáticos. Tras la escena, comenzaron a viralizar memes en redes sociales.

Fue en el minuto 17 del capítulo El último de los Starks. En un momento en el que Daenerys Targaryen está sentada a una mesa se puede ver perfectamente un vaso de Starbucks.

Quienes siguen esta historia basada en los libros de la saga de George R.R. Martin, manifestaron su desilusión ante el error en dicha producción de HBO, que cuesta USD 15 millones por episodio.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9