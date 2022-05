¡Un espectáculo! Hora, cómo ver y cartelera de Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol

Este fin de semana, Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se medirán en el cuadrilátero, con un importante cinturón en juego. La velada se llevará a cabo este sábado 7 de mayo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, con miles de personas en las gradas. Entendiendo que el mexicano representa a los amantes del boxeo en todo el planeta, cada contienda suya se convierte en algo de lo más visto en esas fechas.

No está demás reconocer que esta será una gran prueba para Canelo Álvarez, que no pelea en esta categoría desde que noqueó a Sergey Kovalev en noviembre de 2019. No obstante, el principal desafío lo tendrá Bivol, quien tendrá la batalla más complicada e importante desde que inició su carrera como profesional. Por ello, con dos películas distintas, ambos saltarán al ring con el mismo sueño: salir de ahí con el cinturón.

Cabe resaltar que esta pelea ha sido denominada como una de las más esperadas del año. Eso, ya que cada aparición de Saúl atrapa la atención incluso de aquellos que no consumen deportes de contacto. Sabiendo que el ruso Bivol está invicto en su carrera como profesional, Canelo subirá al cuadrilátero con la ilusión de quitarle la sonrisa del rostro a otra potencial víctima suya en este deporte.

Cartelera

Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol - Por el título mundial Semipesado AMB.

Montana Love vs. Gabriel Valenzuela - Por el título estadounidense Súperligero.

Filip Hrgovic vs. Zhilei Zhang - Peso Pesado a doce rounds.

Joselito Velázquez vs. Jerome Sustaita - Peso Mosca a diez rounds.

Alexis Espino vs. Aaron Silva - Peso Mediano a ocho rounds.

Shakhram Giyasov vs. Christian Gómez - Por el título estadounidense Wélter.

Adrian Valdovinos vs. Fernando Molina - Peso Súperligero a seis rounds.

Elnur Abduraimov vs. Manuel Correa - Peso Súperpluma a ocho rounds.

Marc Castro vs. Pedro Vicente - Peso Ligero a ocho rounds.

Horario aproximado de Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol

Costa Rica: 20:00 horas.

México: 21:00 horas.

Colombia: 21:00 horas.

Ecuador: 21:00 horas.

Panamá: 21:00 horas.

Perú: 21:00 horas.

Bolivia: 22:00 horas.

Chile: 22:00 horas.

Paraguay: 22:00 horas.

Venezuela: 22:00 horas.

Argentina: 23:00 horas.

Brasil: 23:00 horas.

Uruguay: 23:00 horas.

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET.

España: 04:00 horas (domingo 8 de mayo).

Transmisión

TV Azteca Deportes, Canal 5 y TUDN: México.

ESPN: Latinoamérica (excepto México).

Star+: Latinoamérica (excepto México).

DAZN: Internacional (incluye México y Estados Unidos).