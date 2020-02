Un ex director de la petrolera mexicana Pemex, preso en España por riesgo de fuga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia de España envió hoy a prisión del ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya, reclamado por las autoridades judiciales de México por su implicación en el escándalo de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



Lozoya, considerado uno de los hombres fuertes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-18), estaba prófugo desde hacía casi un año y fue detenido ayer cuando abandonaba en taxi un lujoso barrio privado cercano a Marbella, en el sur de España.



El juez de instrucción Ismael Moreno decidió el ingreso a prisión de Lozoya tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella y constatar que rechaza ser extraditado.



La decisión del magistrado se fundamenta en la existencia de un alto riesgo de fuga, por la falta de un arraigo laboral y domicilio en España, y a que el ex ejecutivo mexicano es reclamado por las autoridades de su país por un delito grave que conlleva una pena de 15 años de prisión.



Además, el juez aseguró que Lozoya declaró que había llegado a España hace dos días, según el escrito de ingreso a prisión al que tuvo acceso Télam.



También señala que en el momento de su detención Lozoya "iba dentro de un vehículo taxi de una empresa privada y provisto como medio de identificación de una licencia de conducir mexicana, con su fotografía pero a nombre de otra persona, Jonathan Solis Fuentes, de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia".



De acuerdo con la Fiscalía mexicana, que en mayo de 2019 dictó una orden de arresto en su contra, Lozoya es responsable de un entramado de corrupción que adjudicó contratos públicos a cambio de sobornos entre 2012 y 2013 por un valor de 280 millones de dólares.



Entre las pruebas en su contra se encuentra el testimonio de tres ex directivos de Odebrecht que declararon que le entregaron al ex directivo de Pemex más de 10 millones de dólares en sobornos a cambios de que les facilitara contratos.



La resolución de Moreno abre ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen la documentación correspondiente para el proceso de extradición.



Por su parte, el ex directivo tiene tres días para recurrir su ingreso a prisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.



Además de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, en la misma causa está imputado el empresario Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), arrestado previamente en Marbella y actualmente en prisión a la espera de que se concrete su proceso de extradición.