Un futbolista sanjuanino se contagió de coronavirus

El coronavirus cada vez ataca a más gente y ahora le llegó el turno a un futbolista sanjuanino que milita en un equipo de la Primera Nacional. Se trata del chimbero Enzo Fernández, quien es flamante refuerzo de Villa Dálmine.

El sanjuanino contrajo el Covid-19 y quedó aislado en su departamento ubicado en Campana, Provincia de Buenos Aires por 72 horas, luego deberá hacerse un nuevo testeo para ver como continúa, ya que el que le dio positivo fue el control Serológico.

El flamante delantero del "Violeta" viene de jugar con la camiseta de Sansinena de General Cerri, Bahía Blanca, en el Torneo Federal A. En esa categoría se enfrentó contra Desamparados y Peñarol. Anteriormente había jugado en el Boxing Club de Río Gallegos, en el Torneo Federal B, donde llegó a disputar la final por el ascenso y allí fue uno de los goleadores del torneo.

El "Chimba", como se lo conoce en el ambiente, se inició como jugador de chico en la Villa Unión, un equipo de Chimbas, y ahí comenzó su carrera futbolística. Luego tuvo pasos muy cortos por Los Pumas de Chimbas, Inferiores de San Martín, integró el plantel del Federal B de Desamparados que consiguió el ascenso al Federal A en el 2016 y luego emigró de la provincia.

El propio jugador habló en Radio La Voz donde manifestó lo siguiente: "El testeo me lo hicieron hoy en la mañana -por el miércoles- luego me fui a mi departamento y al rato me llamó el médico y me dijo que me había salido positivo, yo me quería morir, no me explicaba como pudo haber sido que me contagié, ya que sólo voy a entrenar, pero el sábado fui al supermercado y el doctor me dijo que ahí me contagié y que tengo que estar aislado al menos por 72 horas", señaló el Chimba.

"No tengo ningún síntoma por eso me parece bastante extraño, hablé con mi familia y con compañeros y les expliqué que no siento nada, me siento muy bien yo. El viernes pasado me hice el test de Serológico y me dio negativo, pero según me dice el médico que en los últimos días me contagié", amplió.

"Cuando me dieron la noticia llegué a llorar porque no lo podía creer, no me explico como contraje el virus, el médico me dijo que en el supermercado que fui pude haberme apoyado en algo o en las mismas bolsas y ahí pudo estar el virus, así que no me queda otra que enfocarme en recuperarme", continuó.

"Después de las 72 horas que se cumplen este sábado, me van a hacer un PCR para ver como sale, ojalá salga negativo para volver a entrenar normalmente", cerró Enzo desde Buenos Aires.

El comunicado de Villa Dálmine

#FútbolProfesional | El cuerpo médico de nuestra institución informa que los jugadores Diego Pérez Díaz y Enzo Fernández dieron positivo en el test serológico de protocolo AFA en estado asintomático. Quedarán aislados por 72 horas para ser testeados nuevamente.

— Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) September 2, 2020