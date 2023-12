Un histórico de UFC aceptó el reto de Mike Perry de boxear sin guantes en BKFC

Anthony Pettis, quien sorprendió al vencer a Roy Jones Jr. en el ámbito del boxeo en abril, se prepara para su próximo desafío en Karate Combat 43 en Las Vegas el 15 de diciembre, donde enfrentará a Benson Henderson. Mostrando su versatilidad, se mantiene abierto a diversas disciplinas, desde MMA hasta boxeo sin guantes, con el desafío de Mike Perry aceptado. En una conversación con MMA Fighting, dejó varias frases interesantes.

"Soy un boxeador profesional. Eso es bárbaro, hermano. Eso de pelear a puño limpio es un nivel diferente de lucha. No quiero decir que se trata de dinero. Para mí también se trata de legado. Las peleas que estoy tomando, incluso en el boxeo, son como que Roy Jones Jr. es una leyenda, hermano. Cuando tuve esa oportunidad, no pude decir que no a pesar de que él es mayor. Lo que ha hecho en el boxeo es una leyenda. Está consolidado en la historia del boxeo", expuso Pettis.

Luego, Anthony resolvió: "Mike Perry, lo que hace con los nudillos desnudos, es brutal, es un monstruo, hombre. Ese es un nivel diferente de lucha bárbara. Tendría que tener las negociaciones. Ni siquiera he hablado con esos tipos, ni siquiera sé cuál es la estructura o cómo funciona allí. Pero ahora mismo estoy muy concentrado en Karate Combat. Estoy en la semana de pelea ahora. Ve a encargarte de los negocios en Karate Combat y luego veré qué aparece después".

Listo para el boxeo

"Sentí que los torneos son más para muchachos más jóvenes, muchachos que están tratando de abrirse camino y tienen la oportunidad de ganar un millón de dólares. Pero en el momento en que me encuentro en mi carrera, tengo que hacer mis peleas cuando esté sano, cuando esté listo para pelear, tomarme un tiempo libre, y creo que me he ganado ese derecho. Competiré tres veces el próximo año en boxeo. Acabo de terminar una sesión de sparring con Erislandy Lara, uno de los mejores zurdos del mundo, cubano, y puedo defenderme en el mundo del boxeo", añadió el expeleador de UFC.

Para sentenciar, Anthony Pettis afirmó: "Creo que el año que viene probablemente tendré tres o cuatro peleas dentro del boxeo. Dondequiera que obtenga la mayor cantidad de dinero, ya sea un boxeador actual, y me encantaría pelear contra un boxeador actual sólo para demostrar que puedo boxear. Pero, ya sabes, como dije, soy un boxeador profesional, así que las oportunidades llegan, las miro con mi esposa y decido qué camino queremos tomar. Pero me gustaría mejorar mi currículum de boxeo, así que voy a participar en algunas peleas de boxeadores reales".