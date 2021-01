Un hombre contactó al menos 15 mujeres para trabajar en un local: la dueña dijo que la convocatoria no existe

A través de las redes sociales de un local de ropa se conoció que un hombre estaba convocando mujeres para trabajar ahí, pero la propietaria del negocio salió a aclarar que la convocatoria era mentira.

Se trata de Oh Lamour Showroom, cuya dueña, Carolina Arancibia, aseguró sentirse preocupada debido a que muchas mujeres le escribieron y le dijeron que tenían miedo. El sentimiento surge debido a que estas personas le habían enviado sus curriculums con datos personales a quien hizo la convocatoria, un hombre cuyo perfil de Instagram es @FranciscoZaratee.

“Me enteré de todo esto el lunes cuando me llegó el mensaje de una clienta preguntándome si estaba haciendo alguna convocatoria, le dije que no y me mostró capturas del chat en la que un hombre decía que buscaba personal para este local y decía que era de su mamá”, comentó Arancibia en diálogo con DIARIO HUARPE.